вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків

У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків
До Луцька 23 липня приїхали учасники всеукраїнського автопробігу «Шлях незалежних». Його мета – привернути увагу до проблем алкоголізму та наркоманії, – розповів Суспільному організатор Генадій Мохненко.


«Акція на Театральному майдані міста розпочалася об 11:00. Загалом автопробіг розпочався 15 липня у Маріуполі, триватиме він до 2 серпня. Учасники автопробігу відвідають понад 20 міст України та подолають понад три тисяч кілометрів», – каже організатор.

Учасники автопробігу - це колишні алко- та наркозалежні люди, які пройшли реабілітацію у спеціалізованих центрах. Серед учасників, які приїхали до Луцька, тернополяни Василь Козуб та Роман Файніцкий. Обоє були наркозалежними.

«Роман розповів, що починав професійним спортсменом, а став наркоманом. Перший раз спробував наркотики у 16 років. "Міг за тиждень проколоти зарплату вчителя», – каже колишній наркозалежний. Зараз чоловік здоровий, має сім’ю.

У Василя Козуба – вісім судимостей. «На довготривалий термін влаштуватися на роботу не вдавалося, опускалися руки і з'являлися у житті наркотики», – розповідає чоловік. Нині Василь пройшов курс лікування від нарко- та алкозалежності.

«Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала менше години. До неї долучилося більше 50 людей», - розповіла старша інспекторка відділу превенції Мирослава Радзівіл.
У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автопробіг, християни, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Сьогодні, 15:29
В Україні з'являться таблетки від коронавірусу
Сьогодні, 15:04
У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків
Сьогодні, 14:48
Пасажири переходять міст: як вирішили проблему з доїздом на трасі Луцьк-Львів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:36
Через штам «Дельта» Україна може повернутися до «червоної зони»
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль
17 лютий, 2020, 14:50
На Волині відбудеться автопробіг На Волині відбудеться автопробіг
14 серпень, 2018, 18:57
Луцьком проїхав автопробіг власників авто з іноземними номерами Луцьком проїхав автопробіг власників авто з іноземними номерами
25 травень, 2017, 20:46
У Луцьку - націоналістичний автопробіг У Луцьку - націоналістичний автопробіг
22 травень, 2017, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На залізничному переїзді на Закарпатті – аварія: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Волинські поліцейські затримали немісцевого хлопця з наркотиками
Сьогодні, 15:32
 0
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Сьогодні, 15:29
 0
В Україні з'являться таблетки від коронавірусу
Сьогодні, 15:04
 0
У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8