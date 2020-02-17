У Луцьку побували учасники всеукраїнського християнського автопробігу проти наркотиків
Сьогодні, 14:48
До Луцька 23 липня приїхали учасники всеукраїнського автопробігу «Шлях незалежних». Його мета – привернути увагу до проблем алкоголізму та наркоманії, – розповів Суспільному організатор Генадій Мохненко.
«Акція на Театральному майдані міста розпочалася об 11:00. Загалом автопробіг розпочався 15 липня у Маріуполі, триватиме він до 2 серпня. Учасники автопробігу відвідають понад 20 міст України та подолають понад три тисяч кілометрів», – каже організатор.
Учасники автопробігу - це колишні алко- та наркозалежні люди, які пройшли реабілітацію у спеціалізованих центрах. Серед учасників, які приїхали до Луцька, тернополяни Василь Козуб та Роман Файніцкий. Обоє були наркозалежними.
«Роман розповів, що починав професійним спортсменом, а став наркоманом. Перший раз спробував наркотики у 16 років. "Міг за тиждень проколоти зарплату вчителя», – каже колишній наркозалежний. Зараз чоловік здоровий, має сім’ю.
У Василя Козуба – вісім судимостей. «На довготривалий термін влаштуватися на роботу не вдавалося, опускалися руки і з'являлися у житті наркотики», – розповідає чоловік. Нині Василь пройшов курс лікування від нарко- та алкозалежності.
«Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала менше години. До неї долучилося більше 50 людей», - розповіла старша інспекторка відділу превенції Мирослава Радзівіл.
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«Акція на Театральному майдані міста розпочалася об 11:00. Загалом автопробіг розпочався 15 липня у Маріуполі, триватиме він до 2 серпня. Учасники автопробігу відвідають понад 20 міст України та подолають понад три тисяч кілометрів», – каже організатор.
Учасники автопробігу - це колишні алко- та наркозалежні люди, які пройшли реабілітацію у спеціалізованих центрах. Серед учасників, які приїхали до Луцька, тернополяни Василь Козуб та Роман Файніцкий. Обоє були наркозалежними.
«Роман розповів, що починав професійним спортсменом, а став наркоманом. Перший раз спробував наркотики у 16 років. "Міг за тиждень проколоти зарплату вчителя», – каже колишній наркозалежний. Зараз чоловік здоровий, має сім’ю.
У Василя Козуба – вісім судимостей. «На довготривалий термін влаштуватися на роботу не вдавалося, опускалися руки і з'являлися у житті наркотики», – розповідає чоловік. Нині Василь пройшов курс лікування від нарко- та алкозалежності.
«Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала менше години. До неї долучилося більше 50 людей», - розповіла старша інспекторка відділу превенції Мирослава Радзівіл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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