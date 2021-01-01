Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна
Сьогодні, 20:48
Грузинська компанія Aiisa створила презервативи з обличчям президента Росії Володимира Путіна. Грузинський суд оштрафував власників за це, проте компанія виграла справу в Європейському суді із прав людини. Про це пише Gazeta.ua.
Суд Грузії виписав засновниці компанії Ананії Гачечиладзе штраф у 500 ларі, $160, за оформлення упаковок презервативів. Жінка подала позов до ЄСПЛ 2018 року.
У міському й Апеляційному суді написи на інтимних засобах пов'язали з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, що порушує моральні підвалини. Окрім Путіна на презервативах були зображення Йосипа Сталіна.
"У кожного є свобода висловлення думки. Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, діставати й поширювати інформацію або ідеї без втручання влади й незалежно від державних кордонів", - зазначили у ЄСПЛ.
Європейський суд повідомив, що грузинські суди обмежили свободу слова позивача.
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Суд Грузії виписав засновниці компанії Ананії Гачечиладзе штраф у 500 ларі, $160, за оформлення упаковок презервативів. Жінка подала позов до ЄСПЛ 2018 року.
У міському й Апеляційному суді написи на інтимних засобах пов'язали з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, що порушує моральні підвалини. Окрім Путіна на презервативах були зображення Йосипа Сталіна.
"У кожного є свобода висловлення думки. Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, діставати й поширювати інформацію або ідеї без втручання влади й незалежно від державних кордонів", - зазначили у ЄСПЛ.
Європейський суд повідомив, що грузинські суди обмежили свободу слова позивача.
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