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Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна

Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна
Грузинська компанія Aiisa створила презервативи з обличчям президента Росії Володимира Путіна. Грузинський суд оштрафував власників за це, проте компанія виграла справу в Європейському суді із прав людини. Про це пише Gazeta.ua.

Суд Грузії виписав засновниці компанії Ананії Гачечиладзе штраф у 500 ларі, $160, за оформлення упаковок презервативів. Жінка подала позов до ЄСПЛ 2018 року.

У міському й Апеляційному суді написи на інтимних засобах пов'язали з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, що порушує моральні підвалини. Окрім Путіна на презервативах були зображення Йосипа Сталіна.

"У кожного є свобода висловлення думки. Це право передбачає свободу людини мати власні погляди, діставати й поширювати інформацію або ідеї без втручання влади й незалежно від державних кордонів", - зазначили у ЄСПЛ.

Європейський суд повідомив, що грузинські суди обмежили свободу слова позивача.

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Теги: презервативи, Путін, Грузія
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