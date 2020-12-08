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В Україні з'являться таблетки від коронавірусу

В Україні з'являться таблетки від коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні інноваційного препарату від коронавірусної інфекції виробництва США. Зараз ці таблетки перебувають на третьому етапі клінічних досліджень. Про це пише LB.ua.

Очікується, що цей препарат буде мати специфічну дію саме на коронавірус. На даний момент Україна зарезервувала 300 тисяч доз, однак гроші поки не внесені.

При цьому Ляшко не озвучив назву препарату, проте відомо, що про випробування таблеток від Covid-19 повідомляла компанія Pfizer.

Крім того відомо, що доклінічні випробування підтвердили ймовірну ефективність цього препарату при перших симптомах коронавірусу. Очікується, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

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Теги: таблетки, коронавірус, Віктор Ляшко, препарат, США
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