Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Сьогодні, 15:29
23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри-2020, де візьмуть участь восьмеро волинян.
Волинська маунтибайкерка Яна Беломоїна у соціальній мережі показала трасу, на якій виступатиме 27 липня, пише Район.in.ua
Спортсменка також написала, що траса дуже непроста технічно.
До речі, Яна Беломоіна одна з тих спортсменок, від кого цієї Олімпіади багато експертів очікують медалей.
Українські велогонщики розпочнуть свої олімпійські старти 25 липня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
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Волинська маунтибайкерка Яна Беломоїна у соціальній мережі показала трасу, на якій виступатиме 27 липня, пише Район.in.ua
Спортсменка також написала, що траса дуже непроста технічно.
До речі, Яна Беломоіна одна з тих спортсменок, від кого цієї Олімпіади багато експертів очікують медалей.
Українські велогонщики розпочнуть свої олімпійські старти 25 липня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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