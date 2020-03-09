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Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО

Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри-2020, де візьмуть участь восьмеро волинян.

Волинська маунтибайкерка Яна Беломоїна у соціальній мережі показала трасу, на якій виступатиме 27 липня, пише Район.in.ua

Спортсменка також написала, що траса дуже непроста технічно.

До речі, Яна Беломоіна одна з тих спортсменок, від кого цієї Олімпіади багато експертів очікують медалей.

Українські велогонщики розпочнуть свої олімпійські старти 25 липня.

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Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО
Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО


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Теги: Яна Беломоїна, Олімпійські Ігри-2020, Токіо, маунитнбайк, волинянка, спорт
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