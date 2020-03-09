Беломоїна показала трасу, на якій виступатиме на Олімпійських іграх в Токіо. ФОТО





Волинська маунтибайкерка Яна Беломоїна у соціальній мережі показала трасу, на якій виступатиме 27 липня, пише Район.in.ua



Спортсменка також написала, що траса дуже непроста технічно.



До речі, Яна Беломоіна одна з тих спортсменок, від кого цієї Олімпіади багато експертів очікують медалей.



Українські велогонщики розпочнуть свої олімпійські старти 25 липня.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 липня в Токіо стартують Олімпійські ігри-2020, де візьмуть участь восьмеро волинян.Волинська маунтибайкеркау соціальній мережі показала трасу, на якій виступатиме 27 липня, пише Район.in.uaСпортсменка також написала, що траса дуже непроста технічно.До речі, Яна Беломоіна одна з тих спортсменок, від кого цієї Олімпіади багато експертів очікують медалей.Українські велогонщики розпочнуть свої олімпійські старти 25 липня.

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