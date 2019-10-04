У місті на Волині димів підвал багатоповерхівки





Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



В 14:39 на місце місце прибули рятувальники 7 ДПРЧ 3ДПРЗ. Після проведення розвідки встановили, що вогонь охопив ліжко, яке знаходилося в підвалі багатоповерхівки. В 14:39 за допомогою апаратів на стисненому повітрі рятувальники ліквідували пожежу.



Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 23 липня о 14:24 надійшло повідомлення до рятувальників про дим з підвалу багатоповерхівки на вулиці Данила Галицького, 9.Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.В 14:39 на місце місце прибули рятувальники 7 ДПРЧ 3ДПРЗ. Після проведення розвідки встановили, що вогонь охопив ліжко, яке знаходилося в підвалі багатоповерхівки. В 14:39 за допомогою апаратів на стисненому повітрі рятувальники ліквідували пожежу.Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію