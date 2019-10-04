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У місті на Волині димів підвал багатоповерхівки

У місті на Волині димів підвал багатоповерхівки
У Володимирі-Волинському 23 липня о 14:24 надійшло повідомлення до рятувальників про дим з підвалу багатоповерхівки на вулиці Данила Галицького, 9.

Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

В 14:39 на місце місце прибули рятувальники 7 ДПРЧ 3ДПРЗ. Після проведення розвідки встановили, що вогонь охопив ліжко, яке знаходилося в підвалі багатоповерхівки. В 14:39 за допомогою апаратів на стисненому повітрі рятувальники ліквідували пожежу.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
У місті на Волині димів підвал багатоповерхівки

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Теги: пожежа, підвал
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