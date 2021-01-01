Які спеціальності у луцькому «політесі» обирають вступники із найвищими балами
Сьогодні, 17:15
Майже 60 осіб, які отримали більше 190 балів на ЗНО, подали заяви на вступ до Луцького НТУ. З них, четверо молодих людей, котрі здобули найвищі – 200 балів, інформують у пресслужбі навчального закладу.
Найбільш популярними для таких абітурієнтів виявилися спеціальності саме технічного спрямування. Зокрема, це: галузеве машинобудування, будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та інженерія програмного забезпечення.
Серед найбільш затребуваних спеціальностей для вступників із балами понад 195, опинилися такі: інженерія програмного забезпечення; дизайн; транспортні технології (на автомобільному транспорті); міжнародні економічні відносини; маркетинг; будівництво та цивільна інженерія; економіка; кібербезпека; комп'ютерні науки; філологія (прикладна лінгвістика); комп’ютерна інженерія та право.
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Нагадуємо, що сьогодні о 18:00 закінчується подача документів на вступ до ВНЗ України. Водночас, в абітурієнтів підвищилися шанси вступити на державну форму навчання, адже майже 500 держаних місць виділили для спеціальностей ЛНТУ для вступників на бакалаврат.
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Найбільш популярними для таких абітурієнтів виявилися спеціальності саме технічного спрямування. Зокрема, це: галузеве машинобудування, будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та інженерія програмного забезпечення.
Серед найбільш затребуваних спеціальностей для вступників із балами понад 195, опинилися такі: інженерія програмного забезпечення; дизайн; транспортні технології (на автомобільному транспорті); міжнародні економічні відносини; маркетинг; будівництво та цивільна інженерія; економіка; кібербезпека; комп'ютерні науки; філологія (прикладна лінгвістика); комп’ютерна інженерія та право.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вступна кампанія-2021: назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів
Нагадуємо, що сьогодні о 18:00 закінчується подача документів на вступ до ВНЗ України. Водночас, в абітурієнтів підвищилися шанси вступити на державну форму навчання, адже майже 500 держаних місць виділили для спеціальностей ЛНТУ для вступників на бакалаврат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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