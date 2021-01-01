Які спеціальності у луцькому «політесі» обирають вступники із найвищими балами

Майже 60 осіб, які отримали більше 190 балів на ЗНО, подали заяви на вступ до Луцького НТУ. З них, четверо молодих людей, котрі здобули найвищі – 200 балів, інформують у пресслужбі навчального закладу.Найбільш популярними для таких абітурієнтів виявилися спеціальності саме технічного спрямування. Зокрема, це: галузеве машинобудування, будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та інженерія програмного забезпечення.Серед найбільш затребуваних спеціальностей для вступників із балами понад 195, опинилися такі: інженерія програмного забезпечення; дизайн; транспортні технології (на автомобільному транспорті); міжнародні економічні відносини; маркетинг; будівництво та цивільна інженерія; економіка; кібербезпека; комп'ютерні науки; філологія (прикладна лінгвістика); комп’ютерна інженерія та право.Нагадуємо, що сьогодні о 18:00 закінчується подача документів на вступ до ВНЗ України. Водночас, в абітурієнтів підвищилися шанси вступити на державну форму навчання, адже майже 500 держаних місць виділили для спеціальностей ЛНТУ для вступників на бакалаврат.