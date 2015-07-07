Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах

В Одесі після потужних злив тимчасово рекомендують не купатися на міських пляжах.Про це інформує управління Держпродспоживслужби в Одеській області.Причиною стало те, що у зв`язку зі зливами, які накрили Одесу 22 липня , велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів."З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.