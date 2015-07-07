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Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах

Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах
В Одесі після потужних злив тимчасово рекомендують не купатися на міських пляжах.

Про це інформує управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Причиною стало те, що у зв`язку зі зливами, які накрили Одесу 22 липня , велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Одеса, пляжі, зливи
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