Відпочивальникам не рекомендують купатися на одеських пляжах
Сьогодні, 18:10
В Одесі після потужних злив тимчасово рекомендують не купатися на міських пляжах.
Про це інформує управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Причиною стало те, що у зв`язку зі зливами, які накрили Одесу 22 липня , велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.
"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Причиною стало те, що у зв`язку зі зливами, які накрили Одесу 22 липня , велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.
"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
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