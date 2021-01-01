Доцент столичного вишу надсилав 12-річній дівчинці порновідео у Viber

У Києві доцента кафедри одного із вишів судитимуть за розпусні дії щодо неповнолітньої дівчинки. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.Відомо, що 54-річний чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік розпочав із нею листування в месенджері Viber.Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті.Чоловік неодноразово наголошував малолітній дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки вони одразу її покарають та позбавлять телефону, доступу до інтернету та почнуть її обмежувати у всьому.Невдовзі 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців. У ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних ВНЗ міста Києва. Згідно висновку судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час вчинення злочину міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.