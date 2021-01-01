Доцент столичного вишу надсилав 12-річній дівчинці порновідео у Viber
Сьогодні, 19:28
У Києві доцента кафедри одного із вишів судитимуть за розпусні дії щодо неповнолітньої дівчинки. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Відомо, що 54-річний чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.
Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік розпочав із нею листування в месенджері Viber.
Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті.
Чоловік неодноразово наголошував малолітній дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки вони одразу її покарають та позбавлять телефону, доступу до інтернету та почнуть її обмежувати у всьому.
Невдовзі 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців. У ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.
Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних ВНЗ міста Києва. Згідно висновку судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час вчинення злочину міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Відомо, що 54-річний чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.
Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік розпочав із нею листування в месенджері Viber.
Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті.
Чоловік неодноразово наголошував малолітній дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки вони одразу її покарають та позбавлять телефону, доступу до інтернету та почнуть її обмежувати у всьому.
Невдовзі 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців. У ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.
Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних ВНЗ міста Києва. Згідно висновку судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час вчинення злочину міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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