У волинській громаді багатодітні матері отримали почесні відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Восьмеро мешканок Нововолинської громади отримали відзнаки "Мати-героїня".
Про це повідомляє Володимир-Волинська РДА.
Відтак, когорту жінок, які відзначені цією почесною державною нагородою, поповнили матусі Нововолинської територіальної міської громади: матері п’яти дітей із Нововолинська – Алла Луцик, Наталія Панібраць та Віта Тимощук, мами шести дітей із села Гряди та міста Нововолинська - Людмила Анопко і Леся Самчук, жінки, які народили і виховали по семеро діток - Вікторія Фулько і Валентина Цип’ящук, а також Ірина Панібраць із Грибовиці, яка виростила 10 дітей.
Голова РДА Юрій Лобач подякував за материнський подвиг, завдяки якому зростають нові покоління українців, побажав матерям-героїням міцного здоров’я та родинного тепла, благополуччя і щасливої долі усім їхнім дітям.
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Про це повідомляє Володимир-Волинська РДА.
Відтак, когорту жінок, які відзначені цією почесною державною нагородою, поповнили матусі Нововолинської територіальної міської громади: матері п’яти дітей із Нововолинська – Алла Луцик, Наталія Панібраць та Віта Тимощук, мами шести дітей із села Гряди та міста Нововолинська - Людмила Анопко і Леся Самчук, жінки, які народили і виховали по семеро діток - Вікторія Фулько і Валентина Цип’ящук, а також Ірина Панібраць із Грибовиці, яка виростила 10 дітей.
Голова РДА Юрій Лобач подякував за материнський подвиг, завдяки якому зростають нові покоління українців, побажав матерям-героїням міцного здоров’я та родинного тепла, благополуччя і щасливої долі усім їхнім дітям.
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