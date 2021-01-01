У волинській громаді багатодітні матері отримали почесні відзнаки. ФОТО





Про це повідомляє Володимир-Волинська РДА.



Відтак, когорту жінок, які відзначені цією почесною державною нагородою, поповнили матусі Нововолинської територіальної міської громади: матері п’яти дітей із Нововолинська – Алла Луцик, Наталія Панібраць та Віта Тимощук, мами шести дітей із села Гряди та міста Нововолинська - Людмила Анопко і Леся Самчук, жінки, які народили і виховали по семеро діток - Вікторія Фулько і Валентина Цип’ящук, а також Ірина Панібраць із Грибовиці, яка виростила 10 дітей.



Голова РДА Юрій Лобач подякував за материнський подвиг, завдяки якому зростають нові покоління українців, побажав матерям-героїням міцного здоров’я та родинного тепла, благополуччя і щасливої долі усім їхнім дітям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восьмеро мешканок Нововолинської громади отримали відзнаки "Мати-героїня".Про це повідомляє Володимир-Волинська РДА.Відтак, когорту жінок, які відзначені цією почесною державною нагородою, поповнили матусі Нововолинської територіальної міської громади: матері п’яти дітей із Нововолинська –та, мами шести дітей із села Гряди та міста Нововолинська -, жінки, які народили і виховали по семеро діток -, а такожіз Грибовиці, яка виростила 10 дітей.Голова РДАподякував за материнський подвиг, завдяки якому зростають нові покоління українців, побажав матерям-героїням міцного здоров’я та родинного тепла, благополуччя і щасливої долі усім їхнім дітям.

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