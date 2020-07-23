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Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою

Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою
Максиму Кривошу, обвинуваченому в тероризмі і ще у шести статтях кримінального кодексу України, Луцький міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою на 60 діб.

Чергове засідання у справі відбулося 23 липня, інформує Суспільне.

У судовій залі Кривош з'явився з перев'язаними зап'ястями. На запитання кореспондента відповів, що це сліди від кайданків.

Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою


Як і на одному із попередніх засідань, яке відбулося на початку лютого, обвинувачений демонстрував учасникам суду власні послання на папері.

Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою


У залі суду заслухали свідчення кількох працівників Нацполіції Волині. Обвинувачений постійно задавав уточнюючі питання та декілька разів брав слово для власної розповіді про події 21 липня 2020 року на Театральному майдані Луцька.

У Луцькому міськрайонному суді, де триває розгляд справи, нині допитують потерпілих. Усього їх 23 людини. Зі слів Кривоша, коли оголосять вирок – він його не оскаржуватиме. "Я категорично не визнаю свою вину, але що б не дали.. я відповім", – сказав обвинувачений про майбутній вирок суду.

Зі слів прокурора відділу обласної прокуратури Вадима Старчука, наразі підстав для зміни запобіжного заходу Кривошу сторона обвинувачення не бачить.
Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою
Луцькому терористу продовжили термін перебування під вартою


Нагадаємо, уранці, 21 липня, Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон" на центральній площі Луцька. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини.

Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський виконав вимогу Кривоша та оприлюднив відеозапис із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Після більше 10 годин перемовин він відпустив заручників і здався силовикам.

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави.

Термін перебування у СІЗО продовжували вже декілька разів. За рік тримання під вартою обвинувачений двічі оголошував голодування. На одному з останніх судових засідань вимагав допитати президента України у якості свідка. Свою вину визнає частково.

23 листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша.

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Теги: Максим Кривош, Луцьк, суд, терорист
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