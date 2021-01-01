На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій





Знайомство відбуватиметься у форматі активностей та інтерактивів. Отже, будуть представлені такі ГО:



Українські Студенти за Свободу— це громадська організація, заснована на засадах захисту та популяризації ідей та принципів вільного суспільства. Вони вірять, що Свобода особистості є найвищою цінністю, а основною їх діяльністю є просвітництво в сферах філософії, політології, економіки, а також у сфері прав людей.



Знайомство відбуватиметься у форматі вікторини на тему економіки, філософії та політології з призами для переможців.



Молодіжна рада Луцька. Основною метою їх діяльності є формування та реалізація молодіжної політики на рівні міста. Свою діяльність поточне скликання зосереджує на чотирьох напрямках — молодіжне підприємництво, культура та мистецтво, здоров'я та спорт, безпека.



Представники ради розповідатимуть про молодіжну політику та поділяться лайфхаками, як згуртувати ініціативну молодь до активної діяльності.



Нагадаємо, ювілейний «Бандерштат» відбудеться у Рованцях 6-8 серпня.



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