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На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій

На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
На цій локації можна познайомитися з організаціями, їх цілями, а також долучитися до їх діяльності. Про це інформують організатори фестивалю у Facebook.

Знайомство відбуватиметься у форматі активностей та інтерактивів. Отже, будуть представлені такі ГО:

Українські Студенти за Свободу— це громадська організація, заснована на засадах захисту та популяризації ідей та принципів вільного суспільства. Вони вірять, що Свобода особистості є найвищою цінністю, а основною їх діяльністю є просвітництво в сферах філософії, політології, економіки, а також у сфері прав людей.

Знайомство відбуватиметься у форматі вікторини на тему економіки, філософії та політології з призами для переможців.

Молодіжна рада Луцька. Основною метою їх діяльності є формування та реалізація молодіжної політики на рівні міста. Свою діяльність поточне скликання зосереджує на чотирьох напрямках — молодіжне підприємництво, культура та мистецтво, здоров'я та спорт, безпека.

Представники ради розповідатимуть про молодіжну політику та поділяться лайфхаками, як згуртувати ініціативну молодь до активної діяльності.

Нагадаємо, ювілейний «Бандерштат» відбудеться у Рованцях 6-8 серпня.

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Теги: Бандерштат, ГО, громадські організації
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