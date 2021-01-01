На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
Сьогодні, 20:30
На цій локації можна познайомитися з організаціями, їх цілями, а також долучитися до їх діяльності. Про це інформують організатори фестивалю у Facebook.
Знайомство відбуватиметься у форматі активностей та інтерактивів. Отже, будуть представлені такі ГО:
Українські Студенти за Свободу— це громадська організація, заснована на засадах захисту та популяризації ідей та принципів вільного суспільства. Вони вірять, що Свобода особистості є найвищою цінністю, а основною їх діяльністю є просвітництво в сферах філософії, політології, економіки, а також у сфері прав людей.
Знайомство відбуватиметься у форматі вікторини на тему економіки, філософії та політології з призами для переможців.
Молодіжна рада Луцька. Основною метою їх діяльності є формування та реалізація молодіжної політики на рівні міста. Свою діяльність поточне скликання зосереджує на чотирьох напрямках — молодіжне підприємництво, культура та мистецтво, здоров'я та спорт, безпека.
Представники ради розповідатимуть про молодіжну політику та поділяться лайфхаками, як згуртувати ініціативну молодь до активної діяльності.
Нагадаємо, ювілейний «Бандерштат» відбудеться у Рованцях 6-8 серпня.
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Знайомство відбуватиметься у форматі активностей та інтерактивів. Отже, будуть представлені такі ГО:
Українські Студенти за Свободу— це громадська організація, заснована на засадах захисту та популяризації ідей та принципів вільного суспільства. Вони вірять, що Свобода особистості є найвищою цінністю, а основною їх діяльністю є просвітництво в сферах філософії, політології, економіки, а також у сфері прав людей.
Знайомство відбуватиметься у форматі вікторини на тему економіки, філософії та політології з призами для переможців.
Молодіжна рада Луцька. Основною метою їх діяльності є формування та реалізація молодіжної політики на рівні міста. Свою діяльність поточне скликання зосереджує на чотирьох напрямках — молодіжне підприємництво, культура та мистецтво, здоров'я та спорт, безпека.
Представники ради розповідатимуть про молодіжну політику та поділяться лайфхаками, як згуртувати ініціативну молодь до активної діяльності.
Нагадаємо, ювілейний «Бандерштат» відбудеться у Рованцях 6-8 серпня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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