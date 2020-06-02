19-річному волинянину оголосили про підозру за наругу над прапором України





За процесуального керівництва прокурів Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури працівники поліції оголосили 19-річному жителю селища Мар’янівка про підозру у вчиненні хуліганства й публічної наруги над державним символом (ч.1 ст.296, ч. 1 ст.338 КК України).



Слідство вважає, що 3 липня 2021 року молодик прилюдно вчинив хуліганські дії та



Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річному жителю селища Мар’янівка, який вчинив наругу над Державним прапором, повідомили про підозру. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурів Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури працівники поліції оголосили 19-річному жителю селища Мар’янівка про підозру у вчиненні хуліганства й публічної наруги над державним символом (ч.1 ст.296, ч. 1 ст.338 КК України).Слідство вважає, що 3 липня 2021 року молодик прилюдно вчинив хуліганські дії та пошкодив Державний прапор України. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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