24 липня на Волині: гортаючи календар

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День народження 24 липня відзначає журналіст Олег Криштоф (на фото).
День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.
24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.
Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.
У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.
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День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.
24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.
Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.
У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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