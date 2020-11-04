У волинському архіві розсекретили ще кілька кримінальних справ репресованих





Про це розповіла Любов Коць.



Історичні документи виклали у рубриці "Електронний архів" сайту.



Вісім архівних справ мають 1 662 аркуші. Це матеріали справ з фонду 4666 під назвою "Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область".



Протягом 28 років СБУ розсекретила та передала до державного архіву 4 231 справу. Це – кримінальні справи тих, хто був реабілітований, розповідає начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць.



Нині оприлюднили справи репресованих:



Ворошила Івана Давидовича (том ІІ),

Дуда Андрія Миколайовича,

Назаркевич Никанора Івановича,

Жука Василя Уляновича (том І і том ІІ),

Жданюка Василя Федоровича,

Чотирьох членів родини Пинкевичів,

Себестянович Володимира Никаноровича (том І і Том ІІ),

Бартко Флора Варфоломійовича.



Як розповіла начальниця відділу Волинського архіву, раніше до цих документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.

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