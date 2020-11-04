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У волинському архіві розсекретили ще кілька кримінальних справ репресованих

У волинському архіві розсекретили ще кілька кримінальних справ репресованих
На сайті архіву Волинської області оприлюднили ще вісім архівних кримінальних справ несудових органів 1944-1991 років.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць.

Історичні документи виклали у рубриці "Електронний архів" сайту.

Вісім архівних справ мають 1 662 аркуші. Це матеріали справ з фонду 4666 під назвою "Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів УРСР у Волинській області, м. Луцьк, Волинська область".

Протягом 28 років СБУ розсекретила та передала до державного архіву 4 231 справу. Це – кримінальні справи тих, хто був реабілітований, розповідає начальниця відділу Волинського архіву Любов Коць.

Нині оприлюднили справи репресованих:

Ворошила Івана Давидовича (том ІІ),
Дуда Андрія Миколайовича,
Назаркевич Никанора Івановича,
Жука Василя Уляновича (том І і том ІІ),
Жданюка Василя Федоровича,
Чотирьох членів родини Пинкевичів,
Себестянович Володимира Никаноровича (том І і Том ІІ),
Бартко Флора Варфоломійовича.

Як розповіла начальниця відділу Волинського архіву, раніше до цих документів був обмежений доступ. У 2015 році було ухвалено комплекс декомунізаційних законів, один із яких – Закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Цей закон остаточно закріпив те, що документи визначених органів є абсолютно відкритими.

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Теги: Волинь, репресовані, архів
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