У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен





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За словами очевидців, мотоцикліст рухався вулицею Перемоги в сторону повороту до 6-ої шахти. В той момент мінівен Оpel Vivaro виїжджав заднім ходом чи виконував розворот із вулиці Богдана Хмельницького. Водій двоколісного не встиг зреагувати і врізався у задню фару авто.



Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го липня ввечері у Благодатному по вулиці Перемоги трапилась аварія за участю автомобіля Оpel Vivaro та мотоцикла Viper.Про це йдеться на сайті БУГ За словами очевидців, мотоцикліст рухався вулицею Перемоги в сторону повороту до 6-ої шахти. В той момент мінівен Оpel Vivaro виїжджав заднім ходом чи виконував розворот із вулиці Богдана Хмельницького. Водій двоколісного не встиг зреагувати і врізався у задню фару авто.Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Деталі згодом.

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