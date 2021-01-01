У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен
Сьогодні, 21:35
23-го липня ввечері у Благодатному по вулиці Перемоги трапилась аварія за участю автомобіля Оpel Vivaro та мотоцикла Viper.
Про це йдеться на сайті БУГ.
За словами очевидців, мотоцикліст рухався вулицею Перемоги в сторону повороту до 6-ої шахти. В той момент мінівен Оpel Vivaro виїжджав заднім ходом чи виконував розворот із вулиці Богдана Хмельницького. Водій двоколісного не встиг зреагувати і врізався у задню фару авто.
Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Деталі згодом.
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Про це йдеться на сайті БУГ.
За словами очевидців, мотоцикліст рухався вулицею Перемоги в сторону повороту до 6-ої шахти. В той момент мінівен Оpel Vivaro виїжджав заднім ходом чи виконував розворот із вулиці Богдана Хмельницького. Водій двоколісного не встиг зреагувати і врізався у задню фару авто.
Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Деталі згодом.
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