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У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен

У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен
23-го липня ввечері у Благодатному по вулиці Перемоги трапилась аварія за участю автомобіля Оpel Vivaro та мотоцикла Viper.

Про це йдеться на сайті БУГ.

За словами очевидців, мотоцикліст рухався вулицею Перемоги в сторону повороту до 6-ої шахти. В той момент мінівен Оpel Vivaro виїжджав заднім ходом чи виконував розворот із вулиці Богдана Хмельницького. Водій двоколісного не встиг зреагувати і врізався у задню фару авто.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Деталі згодом.

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Теги: Волинь, аварія
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