В Іваничах місцеві жителі за свої гроші встановили освітлення





Їх встановили місцеві жителі за власний кошт, адже влада громади і більшість депутатів проігнорували звернення людей і відмовились виділити кошти з бюджету, розповіли мешканці, - пише



9 сучасних енергоощадних LED–світильників тепер освітлюють вулицю Дубинка, на якій раніше вечорами і ночами було не лише темно, а й небезпечно.



Жителі розповідають: вони опинилися на роздоріжжі – сидіти, склавши руки та чекати на допомогу «згори», або ж діяти, для себе ж стараються в першу чергу. З кожного двору зібрали по 500 гривень і в сумі отримали 5,5 тисяч гривень.



Кажуть, що кошти залюбки здавали геть усі мешканці, без жодних нарікань, відмовок чи заперечень. Бо усім набридло жити в темноті, «ходити, боючись, постійно оглядатись і тремтіти від кожного шелесту».



Ініціатором встановлення вуличного освітлення став депутат селищної ради Руслан Мартинюк. Спочатку він порушив це питання на черговій сесії і попросив виділити з місцевого бюджету 50 тисяч гривень на встановлення LED–світильників на території усього селища. Однак голосів «за» назбиралося лише 7. До слова, голова селищної ради Лідія Томашевська проголосувала «проти».



Мартинюк каже, що сучасне освітлення – це безпека руху, безпека на вулицях, а також це економія коштів місцевого бюджету, адже використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за спожиті енергоносії. До того ж LED–світильники мають більший час експлуатації, стійкі до зовнішніх чинників, комфортні для очей, адаптовані до низьких температур та екологічні у використанні.



«Коли цю проблему проігнорували на сесії, то я запропонував мешканцям, не чекати манни небесної, а самим модернізувати освітлення на нашій вулиці. Пенсіонери перші поздавали. Назбирали 5,5 тисяч гривень.



Решту додав я, бо ж теж живу на цій вулиці. Придбали світильники. Поставили лише до відома ВЖКГ, бо це їхні лінії, й узгодили з РЕГСом. І ще в ВЖКГ вишку взяли, аби встановити освітлення. Усе вартувало біля 15 тисяч», – розповів Мартинюк.



Жителі цієї вулиці наголошують: подали достойний приклад для всіх. Адже легше зробити самим, ніж чекати «подачок» від влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах на вулиці Дубинка нещодавно з’явилось нове вуличне освітлення із сучасними світлодіодними cвітильниками.Їх встановили місцеві жителі за власний кошт, адже влада громади і більшість депутатів проігнорували звернення людей і відмовились виділити кошти з бюджету, розповіли мешканці, - пише БУГ 9 сучасних енергоощадних LED–світильників тепер освітлюють вулицю Дубинка, на якій раніше вечорами і ночами було не лише темно, а й небезпечно.Жителі розповідають: вони опинилися на роздоріжжі – сидіти, склавши руки та чекати на допомогу «згори», або ж діяти, для себе ж стараються в першу чергу. З кожного двору зібрали по 500 гривень і в сумі отримали 5,5 тисяч гривень.Кажуть, що кошти залюбки здавали геть усі мешканці, без жодних нарікань, відмовок чи заперечень. Бо усім набридло жити в темноті, «ходити, боючись, постійно оглядатись і тремтіти від кожного шелесту».Ініціатором встановлення вуличного освітлення став депутат селищної ради Руслан Мартинюк. Спочатку він порушив це питання на черговій сесії і попросив виділити з місцевого бюджету 50 тисяч гривень на встановлення LED–світильників на території усього селища. Однак голосів «за» назбиралося лише 7. До слова, голова селищної ради Лідія Томашевська проголосувала «проти».Мартинюк каже, що сучасне освітлення – це безпека руху, безпека на вулицях, а також це економія коштів місцевого бюджету, адже використання світлодіодних світильників дозволяє економити близько 30% на сплаті за спожиті енергоносії. До того ж LED–світильники мають більший час експлуатації, стійкі до зовнішніх чинників, комфортні для очей, адаптовані до низьких температур та екологічні у використанні.«Коли цю проблему проігнорували на сесії, то я запропонував мешканцям, не чекати манни небесної, а самим модернізувати освітлення на нашій вулиці. Пенсіонери перші поздавали. Назбирали 5,5 тисяч гривень.Решту додав я, бо ж теж живу на цій вулиці. Придбали світильники. Поставили лише до відома ВЖКГ, бо це їхні лінії, й узгодили з РЕГСом. І ще в ВЖКГ вишку взяли, аби встановити освітлення. Усе вартувало біля 15 тисяч», – розповів Мартинюк.Жителі цієї вулиці наголошують: подали достойний приклад для всіх. Адже легше зробити самим, ніж чекати «подачок» від влади.

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