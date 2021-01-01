вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО

Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО
Волинський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом переїжджає до скороченого напередодні дерматовенерологічного центру, що в обласній інфекційні лікарні.

Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД Олена Макаренко.

До кінця наступного тижня медики повинні звільнити приміщення на проспекті Волі, 1а, в якому працювали майже 20 років.

До нового приміщення в обласній інфекційній лікарні уже переселились лікарі-інфекціоністи. Також встигли перевезти склад, — розповідає Оленка Макаренко.

Торік у березні обласна рада прийняла рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні, — каже т.в.о. директора медустанови Галина Морочковська.

Рішення про переміщення центру СНІДу прийняли відповідно до вимог НСЗУ про доступність пацієнтів до медустанов. "У старому приміщенні, на Волі, 1а не було пандуса, а в інфекційній лікарні є", — пояснює Галина Морочковська.

З першого серпня пацієнтів центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні.

Соціальний працівник Федір Яковлєв понад десять років надає немедичний супровід ВІЛ-позитивним волинянам. Каже: люди з позитивним ВІЛ-статусом розгублені, адже їм важко буде зберегти свою конфіденційність. "Одночасно на огляд до дерматолога прийде мама з дитиною та пацієнт з вірусом імунодефіциту, людям буде некомфортно", — каже Федір Яковлєв.

Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, що небезпеки у тому, що пацієнти перебуватимуть в одному приміщенні не має. З її слів, дерматологічні інфекції передаються через тісний контакт, а ВІЛ-інфекція тільки через кров, тому передача в побуті виключається.

Нині на обліку в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом 2 163 пацієнти з ВІЛ-статусом. З них майже 1600 отримують довічну антиретровірусну терапію. За пів року 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових ВІЛ-інфікованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен
Сьогодні, 21:35
Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна
Сьогодні, 20:48
На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
Сьогодні, 20:30
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК
15 червень, 12:00
На новий ліфт у луцькій поліклініці витратять понад 1,5 мільйона На новий ліфт у луцькій поліклініці витратять понад 1,5 мільйона
02 травень, 22:57
Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК
09 березень, 18:40
У які заклади на Волині і на які гроші шукають медиків. ТОП ВАКАНСІЙ У які заклади на Волині і на які гроші шукають медиків. ТОП ВАКАНСІЙ
16 лютий, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
 0
У волинському селі зіткнулися мотоцикл та мінівен
Сьогодні, 21:35
 0
Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна
Сьогодні, 20:48
 0
На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
Сьогодні, 20:30
 0
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8