Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
Волинський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом переїжджає до скороченого напередодні дерматовенерологічного центру, що в обласній інфекційні лікарні.
Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД Олена Макаренко.
До кінця наступного тижня медики повинні звільнити приміщення на проспекті Волі, 1а, в якому працювали майже 20 років.
До нового приміщення в обласній інфекційній лікарні уже переселились лікарі-інфекціоністи. Також встигли перевезти склад, — розповідає Оленка Макаренко.
Торік у березні обласна рада прийняла рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні, — каже т.в.о. директора медустанови Галина Морочковська.
Рішення про переміщення центру СНІДу прийняли відповідно до вимог НСЗУ про доступність пацієнтів до медустанов. "У старому приміщенні, на Волі, 1а не було пандуса, а в інфекційній лікарні є", — пояснює Галина Морочковська.
З першого серпня пацієнтів центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні.
Соціальний працівник Федір Яковлєв понад десять років надає немедичний супровід ВІЛ-позитивним волинянам. Каже: люди з позитивним ВІЛ-статусом розгублені, адже їм важко буде зберегти свою конфіденційність. "Одночасно на огляд до дерматолога прийде мама з дитиною та пацієнт з вірусом імунодефіциту, людям буде некомфортно", — каже Федір Яковлєв.
Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, що небезпеки у тому, що пацієнти перебуватимуть в одному приміщенні не має. З її слів, дерматологічні інфекції передаються через тісний контакт, а ВІЛ-інфекція тільки через кров, тому передача в побуті виключається.
Нині на обліку в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом 2 163 пацієнти з ВІЛ-статусом. З них майже 1600 отримують довічну антиретровірусну терапію. За пів року 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових ВІЛ-інфікованих.
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Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора обласного центру профілактики та боротьби зі СНІД Олена Макаренко.
До кінця наступного тижня медики повинні звільнити приміщення на проспекті Волі, 1а, в якому працювали майже 20 років.
До нового приміщення в обласній інфекційній лікарні уже переселились лікарі-інфекціоністи. Також встигли перевезти склад, — розповідає Оленка Макаренко.
Торік у березні обласна рада прийняла рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні, — каже т.в.о. директора медустанови Галина Морочковська.
Рішення про переміщення центру СНІДу прийняли відповідно до вимог НСЗУ про доступність пацієнтів до медустанов. "У старому приміщенні, на Волі, 1а не було пандуса, а в інфекційній лікарні є", — пояснює Галина Морочковська.
З першого серпня пацієнтів центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні.
Соціальний працівник Федір Яковлєв понад десять років надає немедичний супровід ВІЛ-позитивним волинянам. Каже: люди з позитивним ВІЛ-статусом розгублені, адже їм важко буде зберегти свою конфіденційність. "Одночасно на огляд до дерматолога прийде мама з дитиною та пацієнт з вірусом імунодефіциту, людям буде некомфортно", — каже Федір Яковлєв.
Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, що небезпеки у тому, що пацієнти перебуватимуть в одному приміщенні не має. З її слів, дерматологічні інфекції передаються через тісний контакт, а ВІЛ-інфекція тільки через кров, тому передача в побуті виключається.
Нині на обліку в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом 2 163 пацієнти з ВІЛ-статусом. З них майже 1600 отримують довічну антиретровірусну терапію. За пів року 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових ВІЛ-інфікованих.
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