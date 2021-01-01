Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО





Про це Олена Макаренко.



До кінця наступного тижня медики повинні звільнити приміщення на проспекті Волі, 1а, в якому працювали майже 20 років.



До нового приміщення в обласній інфекційній лікарні уже переселились лікарі-інфекціоністи. Також встигли перевезти склад, — розповідає Оленка Макаренко.



Торік у березні обласна рада прийняла рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні, — каже т.в.о. директора медустанови Галина Морочковська.



Рішення про переміщення центру СНІДу прийняли відповідно до вимог НСЗУ про доступність пацієнтів до медустанов. "У старому приміщенні, на Волі, 1а не було пандуса, а в інфекційній лікарні є", — пояснює Галина Морочковська.



З першого серпня пацієнтів центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні.



Соціальний працівник Федір Яковлєв понад десять років надає немедичний супровід ВІЛ-позитивним волинянам. Каже: люди з позитивним ВІЛ-статусом розгублені, адже їм важко буде зберегти свою конфіденційність. "Одночасно на огляд до дерматолога прийде мама з дитиною та пацієнт з вірусом імунодефіциту, людям буде некомфортно", — каже Федір Яковлєв.



Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, що небезпеки у тому, що пацієнти перебуватимуть в одному приміщенні не має. З її слів, дерматологічні інфекції передаються через тісний контакт, а ВІЛ-інфекція тільки через кров, тому передача в побуті виключається.



Нині на обліку в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом 2 163 пацієнти з ВІЛ-статусом. З них майже 1600 отримують довічну антиретровірусну терапію. За пів року 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових ВІЛ-інфікованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом переїжджає до скороченого напередодні дерматовенерологічного центру, що в обласній інфекційні лікарні.Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДДо кінця наступного тижня медики повинні звільнити приміщення на проспекті Волі, 1а, в якому працювали майже 20 років.До нового приміщення в обласній інфекційній лікарні уже переселились лікарі-інфекціоністи. Також встигли перевезти склад, — розповідає Оленка Макаренко.Торік у березні обласна рада прийняла рішення реорганізувати медустанову. Згідно з ним обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом став структурним підрозділом обласної інфекційної лікарні, — каже т.в.о. директора медустанови Галина Морочковська.Рішення про переміщення центру СНІДу прийняли відповідно до вимог НСЗУ про доступність пацієнтів до медустанов. "У старому приміщенні, на Волі, 1а не було пандуса, а в інфекційній лікарні є", — пояснює Галина Морочковська.З першого серпня пацієнтів центру боротьби і профілактики СНІДу та скороченого дерматовенерологічного центру обслуговуватимуть в одному приміщенні.Соціальний працівник Федір Яковлєв понад десять років надає немедичний супровід ВІЛ-позитивним волинянам. Каже: люди з позитивним ВІЛ-статусом розгублені, адже їм важко буде зберегти свою конфіденційність. "Одночасно на огляд до дерматолога прийде мама з дитиною та пацієнт з вірусом імунодефіциту, людям буде некомфортно", — каже Федір Яковлєв.Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, що небезпеки у тому, що пацієнти перебуватимуть в одному приміщенні не має. З її слів, дерматологічні інфекції передаються через тісний контакт, а ВІЛ-інфекція тільки через кров, тому передача в побуті виключається.Нині на обліку в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом 2 163 пацієнти з ВІЛ-статусом. З них майже 1600 отримують довічну антиретровірусну терапію. За пів року 2021-го обстежили 28 тисяч волинян. Виявили 100 нових ВІЛ-інфікованих.

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