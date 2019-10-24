В Instagram з'явилася нова функція





Про це повідомляє



Зазначається, що під час перегляду сторіз тепер пропонують переклад з іноземної мови за допомогою функції "Подивитися переклад" у лівому верхньому кутку.



Нова функція підтримує понад 90 мов, проте поки доступна лише для користувачів додатку на iOS.

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