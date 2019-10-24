В Instagram з'явилася нова функція
Сьогодні, 03:18
Соцмережа Instagram запустила функцію автоматичного перекладу тексту в історіях (Stories).
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на The Verge.
Зазначається, що під час перегляду сторіз тепер пропонують переклад з іноземної мови за допомогою функції "Подивитися переклад" у лівому верхньому кутку.
Нова функція підтримує понад 90 мов, проте поки доступна лише для користувачів додатку на iOS.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на The Verge.
Зазначається, що під час перегляду сторіз тепер пропонують переклад з іноземної мови за допомогою функції "Подивитися переклад" у лівому верхньому кутку.
Нова функція підтримує понад 90 мов, проте поки доступна лише для користувачів додатку на iOS.
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