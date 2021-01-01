У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників





Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.



Як відомо, 23 липня - останній день подачі заяв для вступу на бакалаврат та магістратуру.



Відтак, у ВНУ імені Лесі Українки назвали найбільш популярні спеціальності серед вступників станом на кінець робочого дня:



081 Право, ОПП "Право" - 758 заяв;

053 Психологія – 710 заяв;

035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 667 заяв;

073 Менеджмент – 529 заяв;

061 Журналістика "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 476 заяв.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 453 заяви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами вступної кампанії 2021 року у Волинський національний університет імені Лесі Українки надійшло майже 14000 електронних заяв від вступників усіх категорій.Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.Як відомо, 23 липня - останній день подачі заяв для вступу на бакалаврат та магістратуру.Відтак, у ВНУ імені Лесі Українки назвали найбільш популярні спеціальності серед вступників станом на кінець робочого дня:081 Право, ОПП "Право" - 758 заяв;053 Психологія – 710 заяв;035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 667 заяв;073 Менеджмент – 529 заяв;061 Журналістика "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 476 заяв.291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 453 заяви.

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