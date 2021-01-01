У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників
Сьогодні, 08:35
За результатами вступної кампанії 2021 року у Волинський національний університет імені Лесі Українки надійшло майже 14000 електронних заяв від вступників усіх категорій.
Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.
Як відомо, 23 липня - останній день подачі заяв для вступу на бакалаврат та магістратуру.
Відтак, у ВНУ імені Лесі Українки назвали найбільш популярні спеціальності серед вступників станом на кінець робочого дня:
081 Право, ОПП "Право" - 758 заяв;
053 Психологія – 710 заяв;
035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 667 заяв;
073 Менеджмент – 529 заяв;
061 Журналістика "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 476 заяв.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 453 заяви.
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Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.
Як відомо, 23 липня - останній день подачі заяв для вступу на бакалаврат та магістратуру.
Відтак, у ВНУ імені Лесі Українки назвали найбільш популярні спеціальності серед вступників станом на кінець робочого дня:
081 Право, ОПП "Право" - 758 заяв;
053 Психологія – 710 заяв;
035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 667 заяв;
073 Менеджмент – 529 заяв;
061 Журналістика "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 476 заяв.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 453 заяви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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