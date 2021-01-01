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У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників

У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників
За результатами вступної кампанії 2021 року у Волинський національний університет імені Лесі Українки надійшло майже 14000 електронних заяв від вступників усіх категорій.

Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.

Як відомо, 23 липня - останній день подачі заяв для вступу на бакалаврат та магістратуру.

Відтак, у ВНУ імені Лесі Українки назвали найбільш популярні спеціальності серед вступників станом на кінець робочого дня:

081 Право, ОПП "Право" - 758 заяв;
053 Психологія – 710 заяв;
035 Філологія, ОПП "Мова та література (англійська). Переклад" - 667 заяв;
073 Менеджмент – 529 заяв;
061 Журналістика "Журналістика і міжкультурна комунікація" - 476 заяв.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 453 заяви.

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Теги: Волинь, Луцьк, навчання, вступ, ВНУ
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