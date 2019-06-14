В Україну привезли морозиво з небезпечним для людей складником
Сьогодні, 06:29
У морозиві, яке продавалося в супермаркеті відомої мережі, знайшли небезпечну для здоров'я людей речовину.
Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у добавці-стабілізаторі знайдено етиленоксид. Це речовина, яка використовується для дезінфекції медичних інструментів, - пише УНІАН.
"До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення несанкціонованої речовини етиленоксид в добавці-стабілізаторі, що додавалась у морозиво "Mars Wrigley Confectioner", - йдеться в повідомленні.
Виробником морозива є Франція, до України його завезли Румунії, кінцевий термін використання до 31 березня 2023 року.
У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.
"Попереджаємо операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу терміном не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.
Етиленоксид - канцерогенна речовина, яку часто використовують для стерилізації медичного обладнання. За звичайних умов перебуває у газоподібному стані.
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Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у добавці-стабілізаторі знайдено етиленоксид. Це речовина, яка використовується для дезінфекції медичних інструментів, - пише УНІАН.
"До Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення несанкціонованої речовини етиленоксид в добавці-стабілізаторі, що додавалась у морозиво "Mars Wrigley Confectioner", - йдеться в повідомленні.
Виробником морозива є Франція, до України його завезли Румунії, кінцевий термін використання до 31 березня 2023 року.
У Держпродспоживслужбі закликали продавців негайно вилучити морозиво з продажу.
"Попереджаємо операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу терміном не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.
Етиленоксид - канцерогенна речовина, яку часто використовують для стерилізації медичного обладнання. За звичайних умов перебуває у газоподібному стані.
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