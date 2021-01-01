Волинянка стала чемпіонкою Європи з регбі





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Волинянка разом із товаришками по команді нещодавно розгромила на полі столиці Угорщини (Будапешту) чеських регбійниць, вирвавши у суперниць перемогу з рахунком 14:5. Цим вольовим досягненням українки довели, що українська збірна гідна бути серед когорти найсильніших європейських команд. Вже нового сезону наші красуні захищатимуть синьо-жовті барви в елітному дивізіоні.



"Взагалі ми їхали в Угорщину виключно за перемогою. У перший день приїзду, під час розминки, команда трохи засумнівалася у своїх силах. Надворі панувала шалена спека, сонце палило нещадно. Моментами від того темніло в очах, паморочилася голова. Переживали, що якщо так буде на самому чемпіонаті, то невідомо, як складеться гра. Але, на щастя, впродовж двох днів поспіль небо вкривали хмари, згодом непогано так задощило. Через що в перший день змагань останню гру нам перенесли, так як злива не вщухала, а поле видавалося схожим швидше на басейн", - розповіла спортсменка.



Наступного дня, за словами волинської регбістки, команда впевнено вийшла у фінал, знову на збірну Чехії, як було попереднього туру цього чемпіонату.



"Тоді ми їм поступилися і завершили командний виступ, задовольнившись “сріблом”. Тому в другому турі викладалися, що є духу, аби взяти реванш і забрати “золото”. Що нам насамкінець і вдалося… Емоції досі зашкалюють. Це не порівняти ні з чим. Ми і плакали, і сміялись одночасно. Шкода, та без травм не обійшлось. Але головне, що ніхто не падає духом. Особисто для мене нинішній турнір був вирішальним. Так як я собі поставила ультиматум: якщо програємо – залишаю збірну, якщо ж “золото” наше – продовжую захищати честь синьо-жовтих. Тому я ще пограю. Великою приємністю було отримати в подарунок від тренера Грузії футболку національної збірної Грузії. Для регбістів — це прояв великої поваги, – повідала Оксана Пасічко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка Олена Пасічко у складі національної жіночої збірної України з регбі-7 завоювала золото чемпіонату Європи.Про це йдеться на сторінках газети "Полісся" Волинянка разом із товаришками по команді нещодавно розгромила на полі столиці Угорщини (Будапешту) чеських регбійниць, вирвавши у суперниць перемогу з рахунком 14:5. Цим вольовим досягненням українки довели, що українська збірна гідна бути серед когорти найсильніших європейських команд. Вже нового сезону наші красуні захищатимуть синьо-жовті барви в елітному дивізіоні."Взагалі ми їхали в Угорщину виключно за перемогою. У перший день приїзду, під час розминки, команда трохи засумнівалася у своїх силах. Надворі панувала шалена спека, сонце палило нещадно. Моментами від того темніло в очах, паморочилася голова. Переживали, що якщо так буде на самому чемпіонаті, то невідомо, як складеться гра. Але, на щастя, впродовж двох днів поспіль небо вкривали хмари, згодом непогано так задощило. Через що в перший день змагань останню гру нам перенесли, так як злива не вщухала, а поле видавалося схожим швидше на басейн", - розповіла спортсменка.Наступного дня, за словами волинської регбістки, команда впевнено вийшла у фінал, знову на збірну Чехії, як було попереднього туру цього чемпіонату."Тоді ми їм поступилися і завершили командний виступ, задовольнившись “сріблом”. Тому в другому турі викладалися, що є духу, аби взяти реванш і забрати “золото”. Що нам насамкінець і вдалося… Емоції досі зашкалюють. Це не порівняти ні з чим. Ми і плакали, і сміялись одночасно. Шкода, та без травм не обійшлось. Але головне, що ніхто не падає духом. Особисто для мене нинішній турнір був вирішальним. Так як я собі поставила ультиматум: якщо програємо – залишаю збірну, якщо ж “золото” наше – продовжую захищати честь синьо-жовтих. Тому я ще пограю. Великою приємністю було отримати в подарунок від тренера Грузії футболку національної збірної Грузії. Для регбістів — це прояв великої поваги, – повідала Оксана Пасічко.

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