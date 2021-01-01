У 2021 році українці отримали понад 400 тисяч польських віз





Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит кореспондента



Як інформується, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).



Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).



Разом з тим, польські консули у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі видали у першому півріччі 20 тис. 77 відмов у видачі польської візи громадянам України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські консульські установи в Україні за перше півріччя цього року видали громадянам країни 411 тис. 414 віз типів С та D, що майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року (270 тис. 360 віз).Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу. Як інформується, Польща видала громадянам України 411 тис. 370 національних віз (типу D), і 44 шенгенські візи (типу С).Найбільше польських віз було видано у генконсульстві Польщі у Львові – 152 тис. 736 (понад 37% від усіх виданих віз). Лідерами також є генконсульства РП у Луцьку (73 тис. 669 візи) та Харкові (68 тис. 417 віз).Разом з тим, польські консули у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі видали у першому півріччі 20 тис. 77 відмов у видачі польської візи громадянам України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію