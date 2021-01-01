Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні: де найбільше випадків
Сьогодні, 09:05
За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксували 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).
Про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 395 осіб;
◾ летальних випадків – 24;
◾ одужало – 394 особи;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 39 142 особи,
◾ методом ІФА – 7 326 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 248 164 особи;
◾ одужало – 2 184 036 осіб;
◾ летальних випадків – 52 835;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
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Про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 395 осіб;
◾ летальних випадків – 24;
◾ одужало – 394 особи;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 39 142 особи,
◾ методом ІФА – 7 326 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 248 164 особи;
◾ одужало – 2 184 036 осіб;
◾ летальних випадків – 52 835;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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