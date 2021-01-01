Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні: де найбільше випадків





Про це інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 395 осіб;

◾ летальних випадків – 24;

◾ одужало – 394 особи;



За добу протестували:

◾ методом ПЛР – 39 142 особи,

◾ методом ІФА – 7 326 осіб,

◾ експрес-тестами – 13 235 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 248 164 особи;

◾ одужало – 2 184 036 осіб;

◾ летальних випадків – 52 835;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксували 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).Про це інформує МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 395 осіб;◾ летальних випадків – 24;◾ одужало – 394 особи;За добу протестували:◾ методом ПЛР – 39 142 особи,◾ методом ІФА – 7 326 осіб,◾ експрес-тестами – 13 235 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 248 164 особи;◾ одужало – 2 184 036 осіб;◾ летальних випадків – 52 835;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

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