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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні: де найбільше випадків

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні: де найбільше випадків
За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксували 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).

Про це інформує МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 395 осіб;
◾ летальних випадків – 24;
◾ одужало – 394 особи;

За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 39 142 особи,
◾ методом ІФА – 7 326 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 248 164 особи;
◾ одужало – 2 184 036 осіб;
◾ летальних випадків – 52 835;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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