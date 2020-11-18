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«Бив постійно»: сусіди розповіли про чоловіка, який палицею вбив матір у Маневичах. ВІДЕО

«Бив постійно»: сусіди розповіли про чоловіка, який палицею вбив матір у Маневичах. ВІДЕО
У Маневичах на Волині 36-річний чоловік вийшов із в’язниці після вбивства батька і одразу після звільнення вбив матір. Тіло виявили сусіди.

Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, трагедія сталася 22 липня.

«Швидка приїхала, сказала, що вона вже нежива. Засвідчили», - кажуть сусіди.

Говорити на камеру селяни не хочуть, кажуть, що бояться за свої життя. Бо до цього чоловік вбив і батька, і відсидів за це. Чоловік агресивний, особливо коли вип’є. У в’язниці він сидів вже удвічі, і двічі повертався додому достроково. Востаннє звільнився кілька днів тому, матір якраз прийшла до нього його провідати. Між ними виник конфлікт. Чому саме - слідчі поки не розголошують.

Чоловік уже був напідпитку і взявся гамселити матір. Її він бив постійно, сусіди часто бачили жінку із забоями та синцями. Батька він вбив 12 років тому, за що його засудили до семи з половиною років, однак звільнили достроково. Потім молодик знову втрапив у в’язницю і його знову відпустили раніше начебто за зразкову поведінку.

«Старався ніхто з ним діла не мати, бо він весь час проявляв агресію», - каже односельчанка.

«Що бив, то бив. Вона його так гляділа, всі гроші на нього, все», - розповідає знайома.

Нині за скоєне затриманому загрожує 10 років ув’язнення.

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Теги: вбивство, Маневичі
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