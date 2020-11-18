«Бив постійно»: сусіди розповіли про чоловіка, який палицею вбив матір у Маневичах. ВІДЕО





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Нагадаємо, трагедія



«Швидка приїхала, сказала, що вона вже нежива. Засвідчили», - кажуть сусіди.



Говорити на камеру селяни не хочуть, кажуть, що бояться за свої життя. Бо до цього чоловік вбив і батька, і відсидів за це. Чоловік агресивний, особливо коли вип’є. У в’язниці він сидів вже удвічі, і двічі повертався додому достроково. Востаннє звільнився кілька днів тому, матір якраз прийшла до нього його провідати. Між ними виник конфлікт. Чому саме - слідчі поки не розголошують.



Чоловік уже був напідпитку і взявся гамселити матір. Її він бив постійно, сусіди часто бачили жінку із забоями та синцями. Батька він вбив 12 років тому, за що його засудили до семи з половиною років, однак звільнили достроково. Потім молодик знову втрапив у в’язницю і його знову відпустили раніше начебто за зразкову поведінку.



«Старався ніхто з ним діла не мати, бо він весь час проявляв агресію», - каже односельчанка.



«Що бив, то бив. Вона його так гляділа, всі гроші на нього, все», - розповідає знайома.



Нині за скоєне затриманому загрожує 10 років ув’язнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах на Волині 36-річний чоловік вийшов із в’язниці після вбивства батька і одразу після звільнення вбив матір. Тіло виявили сусіди.Про це повідомляє ТСН Нагадаємо, трагедія сталася 22 липня «Швидка приїхала, сказала, що вона вже нежива. Засвідчили», - кажуть сусіди.Говорити на камеру селяни не хочуть, кажуть, що бояться за свої життя. Бо до цього чоловік вбив і батька, і відсидів за це. Чоловік агресивний, особливо коли вип’є. У в’язниці він сидів вже удвічі, і двічі повертався додому достроково. Востаннє звільнився кілька днів тому, матір якраз прийшла до нього його провідати. Між ними виник конфлікт. Чому саме - слідчі поки не розголошують.Чоловік уже був напідпитку і взявся гамселити матір. Її він бив постійно, сусіди часто бачили жінку із забоями та синцями. Батька він вбив 12 років тому, за що його засудили до семи з половиною років, однак звільнили достроково. Потім молодик знову втрапив у в’язницю і його знову відпустили раніше начебто за зразкову поведінку.«Старався ніхто з ним діла не мати, бо він весь час проявляв агресію», - каже односельчанка.«Що бив, то бив. Вона його так гляділа, всі гроші на нього, все», - розповідає знайома.Нині за скоєне затриманому загрожує 10 років ув’язнення.

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