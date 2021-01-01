24 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

24 липня в православній церкві шанується пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день турботи про себе.

1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.

1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу втрачене місто Імперії Інків Мачу-Пікчу.

1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.

1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.

1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.

1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.

1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.

1991 — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.



ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ

1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.

1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.

1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів.

1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно.

1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник, бібліограф.

1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.

1933 — Єжи Гарасимович, польський поет.

1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.

1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.

1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.

1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.

1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.

1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.

1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.

1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день зірки яскраво сяють, полювання на ведмедя буде вдалим.

Якщо грім гримить, то на наступний день риба добре клювати буде.

Павук сидить посеред павутини – до дощу.

Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.

Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.

Багато мошкари – хороший знак. Восени буде вдосталь грибів.

На поверхню води п'явки піднімаються – до негоди.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день з'ясовувати стосунки.

Не рекомендується сьогодні говорити з начальством про підвищення зарплати або про нову посаду.

Не слід 24 липня недбало ставитися до свого здоров'я.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 липня, у світі відзначають Міжнародний день турботи про себе, а віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише радіо Максимум ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО24 липня в православній церкві шанується пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ суботу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇМіжнародний день турботи про себе.1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу втрачене місто Імперії Інків Мачу-Пікчу.1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.1991 — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів.1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно.1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник, бібліограф.1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.1933 — Єжи Гарасимович, польський поет.1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЯкщо в цей день зірки яскраво сяють, полювання на ведмедя буде вдалим.Якщо грім гримить, то на наступний день риба добре клювати буде.Павук сидить посеред павутини – до дощу.Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.Багато мошкари – хороший знак. Восени буде вдосталь грибів.На поверхню води п'явки піднімаються – до негоди.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна у цей день з'ясовувати стосунки.Не рекомендується сьогодні говорити з начальством про підвищення зарплати або про нову посаду.Не слід 24 липня недбало ставитися до свого здоров'я.

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