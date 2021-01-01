24 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 24 липня, у світі відзначають Міжнародний день турботи про себе, а віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.
Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
24 липня в православній церкві шанується пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день турботи про себе.
1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.
1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу втрачене місто Імперії Інків Мачу-Пікчу.
1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.
1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
1991 — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ
1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.
1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.
1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів.
1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно.
1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник, бібліограф.
1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
1933 — Єжи Гарасимович, польський поет.
1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.
1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.
1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.
1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.
1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.
1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо в цей день зірки яскраво сяють, полювання на ведмедя буде вдалим.
Якщо грім гримить, то на наступний день риба добре клювати буде.
Павук сидить посеред павутини – до дощу.
Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.
Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.
Багато мошкари – хороший знак. Восени буде вдосталь грибів.
На поверхню води п'явки піднімаються – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна у цей день з'ясовувати стосунки.
Не рекомендується сьогодні говорити з начальством про підвищення зарплати або про нову посаду.
Не слід 24 липня недбало ставитися до свого здоров'я.
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Дата 24 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, пише радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
24 липня в православній церкві шанується пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день турботи про себе.
1791 — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями.
1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу втрачене місто Імперії Інків Мачу-Пікчу.
1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії.
1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2.
1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств.
1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
1991 — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИПНЯ
1900 — Зельда Фіцджеральд, дружина американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, письменниця.
1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.
1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В'язень сталінських концтаборів.
1912 — Микола Гриценко, український, радянський актор театру і кіно.
1912 — Степан Радіон, український журналіст, письменник, бібліограф.
1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
1933 — Єжи Гарасимович, польський поет.
1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.
1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.
1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.
1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.
1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.
1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо в цей день зірки яскраво сяють, полювання на ведмедя буде вдалим.
Якщо грім гримить, то на наступний день риба добре клювати буде.
Павук сидить посеред павутини – до дощу.
Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.
Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.
Багато мошкари – хороший знак. Восени буде вдосталь грибів.
На поверхню води п'явки піднімаються – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна у цей день з'ясовувати стосунки.
Не рекомендується сьогодні говорити з начальством про підвищення зарплати або про нову посаду.
Не слід 24 липня недбало ставитися до свого здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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