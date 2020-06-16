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Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти

Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти
На території Шацької громади, зокрема у Світязь, на вулицях Жовтнева і Набережна, серед людей, які надають послуги з тимчасового проживання, виявили факти самовільного приєднання до каналізаційної мережі.

Фірма-підрядник, яка завершує в Світязі роботи з будівництва каналізаційної мережі, оперативно відреагувала на відповідні звернення-скарги людей, провівши перевірку. Інформація про порушення законодавства підтвердилася, йдеться на сайті громади.

Каналізація ще не введена в експлуатацію, тому є ймовірність, що нечистоти можуть потрапляти в озеро.

«Незаконні дії вчинили люди, які не сплачують туристичного збору і, крім того, ще й наносять шкоду навколишньому середовищу. На відповідній нараді, яка відбулася в селищній раді, було вирішено звернутися у правоохоронні органи, екологічну та податкову інспекції, аби порушників притягнути до відповідальності», - прокоментував ситуацію Шацький селищний голова Сергій Карпук.
Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти
Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти
Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти
Можуть потрапляти в озеро: у Світязі селяни незаконно зливають нечистоти


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Теги: каналізація, нечистоти, Світязь
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