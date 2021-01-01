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Засудили чоловіка, який обікрав ресторан на Волині

Засудили чоловіка, який обікрав ресторан на Волині
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Рожище, який обікрав місцевий ресторан.

Про це йдеться у вироку суду від 16 липня, пише Район.Рожище.

Чоловік 1 березня близько першої години ночі, переліз паркан та проник на територію спортивно-оздоровчого комплексу «Фата Моргана» у Рожищі.

Зайшовши через вхідні двері, обвинувачений незаконно проник до приміщення ресторану вказаного комплексу та викрав ноутбук марки Аcer. Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, майнову шкоду на загальну суму 5 783, 33 гривні.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, визнав повністю. Згодом чоловік повернув потерпілому вкраденого ноутбука. Він щиро розкаявся, просив суворо його не карати.

Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Одночасно чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

Також він заплатить в дохід держави 3315,36 гривні судових витрат у справі за проведення судових експертиз.

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Теги: вирок, ресторан
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