Засудили чоловіка, який обікрав ресторан на Волині





Про це йдеться у вироку суду від 16 липня, пише



Чоловік 1 березня близько першої години ночі, переліз паркан та проник на територію спортивно-оздоровчого комплексу «Фата Моргана» у Рожищі.



Зайшовши через вхідні двері, обвинувачений незаконно проник до приміщення ресторану вказаного комплексу та викрав ноутбук марки Аcer. Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, майнову шкоду на загальну суму 5 783, 33 гривні.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, визнав повністю. Згодом чоловік повернув потерпілому вкраденого ноутбука. Він щиро розкаявся, просив суворо його не карати.



Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.



Одночасно чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.



Також він заплатить в дохід держави 3315,36 гривні судових витрат у справі за проведення судових експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Рожище, який обікрав місцевий ресторан.Про це йдеться у вироку суду від 16 липня, пише Район.Рожище Чоловік 1 березня близько першої години ночі, переліз паркан та проник на територію спортивно-оздоровчого комплексу «Фата Моргана» у Рожищі.Зайшовши через вхідні двері, обвинувачений незаконно проник до приміщення ресторану вказаного комплексу та викрав ноутбук марки Аcer. Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, майнову шкоду на загальну суму 5 783, 33 гривні.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, визнав повністю. Згодом чоловік повернув потерпілому вкраденого ноутбука. Він щиро розкаявся, просив суворо його не карати.Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.Одночасно чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.Також він заплатить в дохід держави 3315,36 гривні судових витрат у справі за проведення судових експертиз.

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