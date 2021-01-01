Засудили чоловіка, який обікрав ресторан на Волині
Сьогодні, 03:29
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця міста Рожище, який обікрав місцевий ресторан.
Про це йдеться у вироку суду від 16 липня, пише Район.Рожище.
Чоловік 1 березня близько першої години ночі, переліз паркан та проник на територію спортивно-оздоровчого комплексу «Фата Моргана» у Рожищі.
Зайшовши через вхідні двері, обвинувачений незаконно проник до приміщення ресторану вказаного комплексу та викрав ноутбук марки Аcer. Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, майнову шкоду на загальну суму 5 783, 33 гривні.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, визнав повністю. Згодом чоловік повернув потерпілому вкраденого ноутбука. Він щиро розкаявся, просив суворо його не карати.
Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Одночасно чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.
Також він заплатить в дохід держави 3315,36 гривні судових витрат у справі за проведення судових експертиз.
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Про це йдеться у вироку суду від 16 липня, пише Район.Рожище.
Чоловік 1 березня близько першої години ночі, переліз паркан та проник на територію спортивно-оздоровчого комплексу «Фата Моргана» у Рожищі.
Зайшовши через вхідні двері, обвинувачений незаконно проник до приміщення ресторану вказаного комплексу та викрав ноутбук марки Аcer. Викраденим чоловік розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, майнову шкоду на загальну суму 5 783, 33 гривні.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, визнав повністю. Згодом чоловік повернув потерпілому вкраденого ноутбука. Він щиро розкаявся, просив суворо його не карати.
Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Одночасно чоловіка звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.
Також він заплатить в дохід держави 3315,36 гривні судових витрат у справі за проведення судових експертиз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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