Експертка назвала найбільш шкідливі продукти для сніданку
Сьогодні, 08:35
Неправильний сніданок може привести до сонливості і проблем зі шлунком.
Про це попередила експерт у сфері правильного харчування Марія Андрєєва, йдеться на порталі Ukrhealht. Вона розповіла, від яких продуктів в перший прийом їжі варто відмовитися.
Апельсиновий сік
Випитий за сніданком апельсиновий сік може привести до появи алергії або проблем з травленням, зазначає фахівець. Кислота, яка міститься у всіх цитрусових, подразнює слизову шлунка, з цієї причини існує ризик отримання гастриту через регулярного вживання такого соку натщесерце, пишуть “Аргументи і факти“.
Бутерброд з ковбасою
Що стосується бутербродів, то, як заявила Андрєєва, ковбасна продукція з найближчого супермаркету має в складі як м’ясо, так і майже всю таблицю Менделєєва: наприклад, барвники та консерванти. Так, гастрит, може з’явитися від вживання апельсинового соку і перейти в хронічну форму через вживання бутербродів.
Холодна вода
Починати ранок зі склянки свіжої води багато хто вважає правильним і корисним. Але не у всіх рекомендаціях уточнюють, що вона повинна бути теплою, але ніяк не холодною. Останнє, за словами фахівця, є прямим шляхом до порушення метаболізму, його уповільнення, а також набору зайвої ваги.
Овочевий салат
Салат з овочів, який заправлений оливковою олією, – відмінна страва на обід або вечерю, але не на сніданок. За словами Андрєєвої, вранці організм ще не прокинувся – він не готовий до перетравлення овочів. Взагалі овочі – їжа не дуже важка, проте в них містяться кислоти, які, в свою чергу, можуть привести до зайвого газоутворення в другій половині дня.
Крім того, в список шкідливих продуктів для ранкового прийому їжі експерт включила смажену картоплю з м’ясом, суп, готові сніданки (пластівці, шоколадні кульки), тістечка і хлібобулочні вироби.
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Про це попередила експерт у сфері правильного харчування Марія Андрєєва, йдеться на порталі Ukrhealht. Вона розповіла, від яких продуктів в перший прийом їжі варто відмовитися.
Апельсиновий сік
Випитий за сніданком апельсиновий сік може привести до появи алергії або проблем з травленням, зазначає фахівець. Кислота, яка міститься у всіх цитрусових, подразнює слизову шлунка, з цієї причини існує ризик отримання гастриту через регулярного вживання такого соку натщесерце, пишуть “Аргументи і факти“.
Бутерброд з ковбасою
Що стосується бутербродів, то, як заявила Андрєєва, ковбасна продукція з найближчого супермаркету має в складі як м’ясо, так і майже всю таблицю Менделєєва: наприклад, барвники та консерванти. Так, гастрит, може з’явитися від вживання апельсинового соку і перейти в хронічну форму через вживання бутербродів.
Холодна вода
Починати ранок зі склянки свіжої води багато хто вважає правильним і корисним. Але не у всіх рекомендаціях уточнюють, що вона повинна бути теплою, але ніяк не холодною. Останнє, за словами фахівця, є прямим шляхом до порушення метаболізму, його уповільнення, а також набору зайвої ваги.
Овочевий салат
Салат з овочів, який заправлений оливковою олією, – відмінна страва на обід або вечерю, але не на сніданок. За словами Андрєєвої, вранці організм ще не прокинувся – він не готовий до перетравлення овочів. Взагалі овочі – їжа не дуже важка, проте в них містяться кислоти, які, в свою чергу, можуть привести до зайвого газоутворення в другій половині дня.
Крім того, в список шкідливих продуктів для ранкового прийому їжі експерт включила смажену картоплю з м’ясом, суп, готові сніданки (пластівці, шоколадні кульки), тістечка і хлібобулочні вироби.
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