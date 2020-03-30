Експертка назвала найбільш шкідливі продукти для сніданку





Про це попередила експерт у сфері правильного харчування Марія Андрєєва, йдеться на порталі



Апельсиновий сік



Випитий за сніданком апельсиновий сік може привести до появи алергії або проблем з травленням, зазначає фахівець. Кислота, яка міститься у всіх цитрусових, подразнює слизову шлунка, з цієї причини існує ризик отримання гастриту через регулярного вживання такого соку натщесерце, пишуть “Аргументи і факти“.



Бутерброд з ковбасою



Що стосується бутербродів, то, як заявила Андрєєва, ковбасна продукція з найближчого супермаркету має в складі як м’ясо, так і майже всю таблицю Менделєєва: наприклад, барвники та консерванти. Так, гастрит, може з’явитися від вживання апельсинового соку і перейти в хронічну форму через вживання бутербродів.



Холодна вода



Починати ранок зі склянки свіжої води багато хто вважає правильним і корисним. Але не у всіх рекомендаціях уточнюють, що вона повинна бути теплою, але ніяк не холодною. Останнє, за словами фахівця, є прямим шляхом до порушення метаболізму, його уповільнення, а також набору зайвої ваги.



Овочевий салат



Салат з овочів, який заправлений оливковою олією, – відмінна страва на обід або вечерю, але не на сніданок. За словами Андрєєвої, вранці організм ще не прокинувся – він не готовий до перетравлення овочів. Взагалі овочі – їжа не дуже важка, проте в них містяться кислоти, які, в свою чергу, можуть привести до зайвого газоутворення в другій половині дня.



Крім того, в список шкідливих продуктів для ранкового прийому їжі експерт включила смажену картоплю з м’ясом, суп, готові сніданки (пластівці, шоколадні кульки), тістечка і хлібобулочні вироби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неправильний сніданок може привести до сонливості і проблем зі шлунком.Про це попередила експерт у сфері правильного харчування, йдеться на порталі Ukrhealht . Вона розповіла, від яких продуктів в перший прийом їжі варто відмовитися.Випитий за сніданком апельсиновий сік може привести до появи алергії або проблем з травленням, зазначає фахівець. Кислота, яка міститься у всіх цитрусових, подразнює слизову шлунка, з цієї причини існує ризик отримання гастриту через регулярного вживання такого соку натщесерце, пишуть “Аргументи і факти“.Що стосується бутербродів, то, як заявила Андрєєва, ковбасна продукція з найближчого супермаркету має в складі як м’ясо, так і майже всю таблицю Менделєєва: наприклад, барвники та консерванти. Так, гастрит, може з’явитися від вживання апельсинового соку і перейти в хронічну форму через вживання бутербродів.Починати ранок зі склянки свіжої води багато хто вважає правильним і корисним. Але не у всіх рекомендаціях уточнюють, що вона повинна бути теплою, але ніяк не холодною. Останнє, за словами фахівця, є прямим шляхом до порушення метаболізму, його уповільнення, а також набору зайвої ваги.Салат з овочів, який заправлений оливковою олією, – відмінна страва на обід або вечерю, але не на сніданок. За словами Андрєєвої, вранці організм ще не прокинувся – він не готовий до перетравлення овочів. Взагалі овочі – їжа не дуже важка, проте в них містяться кислоти, які, в свою чергу, можуть привести до зайвого газоутворення в другій половині дня.Крім того, в список шкідливих продуктів для ранкового прийому їжі експерт включила смажену картоплю з м’ясом, суп, готові сніданки (пластівці, шоколадні кульки), тістечка і хлібобулочні вироби.

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