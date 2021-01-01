Зібрали лише 88 із 500 тисяч: 17-річний паралімпієць з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 18:34
Для Петра Жукалюка — 17 річного спортсмена-паралімпійця, якому діагностували рак, вдалося зібрати більше 88 тисяч гривень.
Про це у фейсбуці повідомляє Благодійний Фонд «З Богом у серці».
Нагадаємо, спортсмену Національної Збірної України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанину Петру Жукалюку необхідно зібрати 500 тисяч гривень, щоб подолати страшну хворобу. Хлопець має лише 4 % зору, до цього додався ще й рак.
Петра з Луцька направили у Київ до Національного інституту раку, він потребує операції, яка дасть йому змогу подолати рак. На нього чекає видалення пухлини і заміна кульшового суглобу на імплант.
"Дякуємо кожному, кому небайдужа доля цієї сім’ї. Хто допомагає Петру у його боротьбі. Хто не залишає його сам на сам із хворобою.
Зараз у цієї сім’ї особливо складні часи.
Ми просимо кожного про молитву за Петра, за нашого мужнього і незламного юнака, перед яким постало так багато надважких викликів і випробувань.
Скоро у Петра день народження.
Давайте ми максимально розповсюдимо інформацію про цей збір, щоб якомога більше людей долучилось до допомоги посильним внеском", - йдеться у повідомленні фонду.
Допомогти Петру у його боротьбі за життя:
Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:
4246 0010 0224 4295
(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фонду
Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)
Пошук за назвою у Приват24:
Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ
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Про це у фейсбуці повідомляє Благодійний Фонд «З Богом у серці».
Нагадаємо, спортсмену Національної Збірної України з лижних перегонів і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанину Петру Жукалюку необхідно зібрати 500 тисяч гривень, щоб подолати страшну хворобу. Хлопець має лише 4 % зору, до цього додався ще й рак.
Петра з Луцька направили у Київ до Національного інституту раку, він потребує операції, яка дасть йому змогу подолати рак. На нього чекає видалення пухлини і заміна кульшового суглобу на імплант.
"Дякуємо кожному, кому небайдужа доля цієї сім’ї. Хто допомагає Петру у його боротьбі. Хто не залишає його сам на сам із хворобою.
Зараз у цієї сім’ї особливо складні часи.
Ми просимо кожного про молитву за Петра, за нашого мужнього і незламного юнака, перед яким постало так багато надважких викликів і випробувань.
Скоро у Петра день народження.
Давайте ми максимально розповсюдимо інформацію про цей збір, щоб якомога більше людей долучилось до допомоги посильним внеском", - йдеться у повідомленні фонду.
Допомогти Петру у його боротьбі за життя:
Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:
4246 0010 0224 4295
(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фонду
Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)
Пошук за назвою у Приват24:
Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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