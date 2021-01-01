На порятунок є 5 хвилин: що треба знати волинянам про долікарську допомогу потопельнику





Про те, як правильно надавати першу долікарську допомогу потерпілому розповів провідний фахівець сектору охорони здоров’я та медико-біологічного захисту ГУ ДСНС України у Волинській області Василь Дерун, пишуть



Він наголошує: на порятунок потопельника є буквально 3-5 хвилин, і ці заходи треба робити одразу на місці, адже швидка не зможе дістатися до місця виклику в такий короткий проміжок часу.



«По-перше, треба забути радянські забобони: коли витягують потерпілого з води перегнути його через коліно. Треба розуміти, що у більшості випадків коли людина потрапляє у воду, особливо забруднену чи хлорну, вода потрапляє у гортань, у неї відбувається бронхоспазм і від цього бронхоспазму людина перестає дихати. Тому у першу чергу необхідно робити серцево-легеневу реанімацію: закритий масаж серця і штучну вентиляцію легень.



Найкраще перед тим потерпілого покласти на жорстку поверхню, наприклад, стіл. Але в більшості випадків на березі може бути просто трава. Під голову покласти валик, щоб дихальні шляхи були прохідні. Якщо витягли потерпілого з води і в потерпілого немає серцебиття і дихання, треба негайно робити серцево-легеневу реанімацію: якщо це зробити в перші 3-5 хвилин, ви врятуєте людині життя», - пояснює медик.



Дуже часто, на жаль, у водоймах тонуть діти. Тут теж є нюанси: необхідно враховувати, що дитячі кістки не такі міцні як в дорослого, аби при закритому масажі серця не пошкодити грудну клітку.



«Дітям треба правильно натискати на грудну клітку, аби не пошкодити її: два вдихи – 30 натискань. Не менше 100 і не більше 120 натискань на хвилину. Маленьким дітям треба натискати однією рукою, а діткам грудного віку – двома пальцями з частотою 120 натискань на хвилину», - каже медик.



Головне, зауважує фахівець - не стояти осторонь, коли комусь потрібна допомога і пам’ятати правила надання першої долікарської допомоги. Якщо вчасно вжити реанімаційних заходів, у 90% випадків потерпілого вдається врятувати.



До слова, нерідко у воді м’язи може схопити судома. Головне тут – зменшити навантаження на кінцівку.



«Зазвичай, це відбувається від перенапруги. Тому треба старатися не навантажувати кінцівку і доплисти на мілину. Як варіант – вколоти гострим предметом», - зазначає Василь Дерун.



Він додає: у більшості випадків причинами утоплення стають самовпевненість і алкоголь. І якраз вживання спиртних напоїв – на першому місці. На жаль, каже, з цих причин часто гинуть молоді, здорові люди працездатного віку, легковажачи правилами поведінки на воді.



Тому не варто лізти у воду в незнайомому місці, краще уникати води із швидкою течією, не заходити у воду напідпитку, ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці не потрібно пірнати з берега, гірки, дерева, у воду варто входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою, варто утримуватися від далеких запливів



Купатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо треба уважно слідкувати за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із приходом літа почастішали повідомлення про утоплення людей. Важливо знайти основні правила допомоги у такій ситуації.Про те, як правильно надавати першу долікарську допомогу потерпілому розповів провідний фахівець сектору охорони здоров’я та медико-біологічного захисту ГУ ДСНС України у Волинській області, пишуть Волинські новини Він наголошує: на порятунок потопельника є буквально 3-5 хвилин, і ці заходи треба робити одразу на місці, адже швидка не зможе дістатися до місця виклику в такий короткий проміжок часу.«По-перше, треба забути радянські забобони: коли витягують потерпілого з води перегнути його через коліно. Треба розуміти, що у більшості випадків коли людина потрапляє у воду, особливо забруднену чи хлорну, вода потрапляє у гортань, у неї відбувається бронхоспазм і від цього бронхоспазму людина перестає дихати. Тому у першу чергу необхідно робити серцево-легеневу реанімацію: закритий масаж серця і штучну вентиляцію легень.Найкраще перед тим потерпілого покласти на жорстку поверхню, наприклад, стіл. Але в більшості випадків на березі може бути просто трава. Під голову покласти валик, щоб дихальні шляхи були прохідні. Якщо витягли потерпілого з води і в потерпілого немає серцебиття і дихання, треба негайно робити серцево-легеневу реанімацію: якщо це зробити в перші 3-5 хвилин, ви врятуєте людині життя», - пояснює медик.Дуже часто, на жаль, у водоймах тонуть діти. Тут теж є нюанси: необхідно враховувати, що дитячі кістки не такі міцні як в дорослого, аби при закритому масажі серця не пошкодити грудну клітку.«Дітям треба правильно натискати на грудну клітку, аби не пошкодити її: два вдихи – 30 натискань. Не менше 100 і не більше 120 натискань на хвилину. Маленьким дітям треба натискати однією рукою, а діткам грудного віку – двома пальцями з частотою 120 натискань на хвилину», - каже медик.Головне, зауважує фахівець - не стояти осторонь, коли комусь потрібна допомога і пам’ятати правила надання першої долікарської допомоги. Якщо вчасно вжити реанімаційних заходів, у 90% випадків потерпілого вдається врятувати.До слова, нерідко у воді м’язи може схопити судома. Головне тут – зменшити навантаження на кінцівку.«Зазвичай, це відбувається від перенапруги. Тому треба старатися не навантажувати кінцівку і доплисти на мілину. Як варіант – вколоти гострим предметом», - зазначає Василь Дерун.Він додає: у більшості випадків причинами утоплення стають самовпевненість і алкоголь. І якраз вживання спиртних напоїв – на першому місці. На жаль, каже, з цих причин часто гинуть молоді, здорові люди працездатного віку, легковажачи правилами поведінки на воді.Тому не варто лізти у воду в незнайомому місці, краще уникати води із швидкою течією, не заходити у воду напідпитку, ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці не потрібно пірнати з берега, гірки, дерева, у воду варто входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою, варто утримуватися від далеких запливівКупатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо треба уважно слідкувати за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана.

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