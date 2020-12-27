Оштрафували мотоцикліста, якого впіймали п'яним у Камені-Каширському





Про це йдеться в постанові суду від 30 червня 2021 року, пише



Підсудний 13 травня 2021 року о 01 год. 01 хв. у м. Камені-Каширському у провулку Шевченка керував мотоциклом марки «Mustang», моделі «REG10n MT-150», у стані алкогольного сп`яніння, чим порушив вимоги п. 2.9 «а» Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 130 КпАП України.



Він же на вимогу працівників поліції про зупинку транспортного засобу, завчасно подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору, та спеціальним звуковим сигналом, не зупинився, і був затриманий шляхом переслідування його на службовому автомобілі поліцейськими. Діями чоловік порушив вимоги п. 2.4 Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 122-2 КпАП України.



Поліцейський Конотопчик А.О. у судовому засіданні підтримав складені ним відносно підсудного протоколи та пояснив, що останній посвідчення водія не отримував, а те посвідчення, яке було надане ним поліцейському, містить ознаки підроблення, у зв`язку з чим до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення.



У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні зазначених адміністративних правопорушень визнав повністю та пояснив, що дійсно керував мотоциклом у стані алкогольного сп`яніння, оскільки на той час виникла нагальна потреба у керуванні транспортним засобом, зумовлена особистими обставинами, та на вимогу поліції не зупинився, адже думав, що відірветься від поліції.



Окрім визнання вини самим підсудним, його винуватість у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КпАП України, підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.



Згідно з актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, огляд мотоцикліста на стан алкогольного сп`яніння провели поліцейські за допомогою приладу «Алкотест 6810» через порушення мови у чоловіка, запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів. Результат тесту склав 1,27 проміле.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 17 000 гривень штрафу. Також порушник заплатить в дохід держави 454 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширський суд оштрафував водія, який керував мотоциклом «Mustang» у стані алкогольного сп’яніння.Про це йдеться в постанові суду від 30 червня 2021 року, пише Район.Камінь-Каширський Підсудний 13 травня 2021 року о 01 год. 01 хв. у м. Камені-Каширському у провулку Шевченка керував мотоциклом марки «Mustang», моделі «REG10n MT-150», у стані алкогольного сп`яніння, чим порушив вимоги п. 2.9 «а» Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 130 КпАП України.Він же на вимогу працівників поліції про зупинку транспортного засобу, завчасно подану за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору, та спеціальним звуковим сигналом, не зупинився, і був затриманий шляхом переслідування його на службовому автомобілі поліцейськими. Діями чоловік порушив вимоги п. 2.4 Правил дорожнього руху, тобто вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 122-2 КпАП України.Поліцейський Конотопчик А.О. у судовому засіданні підтримав складені ним відносно підсудного протоколи та пояснив, що останній посвідчення водія не отримував, а те посвідчення, яке було надане ним поліцейському, містить ознаки підроблення, у зв`язку з чим до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення.У судовому засіданні підсудний вину у вчиненні зазначених адміністративних правопорушень визнав повністю та пояснив, що дійсно керував мотоциклом у стані алкогольного сп`яніння, оскільки на той час виникла нагальна потреба у керуванні транспортним засобом, зумовлена особистими обставинами, та на вимогу поліції не зупинився, адже думав, що відірветься від поліції.Окрім визнання вини самим підсудним, його винуватість у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КпАП України, підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.Згідно з актом огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, огляд мотоцикліста на стан алкогольного сп`яніння провели поліцейські за допомогою приладу «Алкотест 6810» через порушення мови у чоловіка, запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів. Результат тесту склав 1,27 проміле.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 17 000 гривень штрафу. Також порушник заплатить в дохід держави 454 гривень судового збору.

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