Як воскресити в собі жіночу енергію: поради луцької психологині

Юлія Дзюба розповіла про те, якими мають бути пропорції жіночої та чоловічої енергії, а також про прояви та оновлення кожної з них.



Про це пише журнал



Для когось це буде відкриттям, для когось відомим фактом, що у кожному з нас живе і чоловіче, і жіноче. Окрім внутрішньої жінки, у кожній із нас живе внутрішній чоловік. У кожному чоловіку є внутрішня жінка.



Ідеальна пропорція для жінки – 70/30 (жіноча енергія/чоловіча енергія).



Для чоловіка – аналогічно – 70 – чоловіча енергія, 30 – жіноча.



ЯК ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ЦІ ЕНЕРГІЇ В НАС?



Чоловіча енергія – віддавати, боротись, досягати, думати про благо іншого, турбуватись, бути покровителем, логіка, алгоритми тощо.

Жіноча енергія – приймати, творчість, спокій, насолода, задоволення, легкість, чутливість, гнучкість тощо.



Ось і перший інсайт – подивіться на пропорцію і опис енергій. Чоловіки, які не віддаючи чекають, що їм дадуть/надихнуть/змотивують, забули про віддавати, турбуватись про ближніх – не всі звичайно, але багато таких. Жінки, які застрягли в логіці, бояться просити, приймати, заборонили собі насолоду і радість, ввійшли в режим гонитви за досягненнями або самопожертви.

Наслідок – чоловіки, які скаржаться на вічно незадоволених жінок і жінки, які скаржаться на «черствих», скупих, лінивих чоловіків.



Коли в жінці чоловічої енергії забагато, вона стає жорсткою, контролюючою, вимогливою, претензійною. Жінка з перекосом в чоловічу енергію пригнічує, чоловік втрачає свою силу, стає слабким та залежним. Жінка, як наслідок, втомлена, незадоволена, виснажена, роздратована, спустошена.



ЯК ВИРІВНЯТИ БАЛАНС? ЯК ВОСКРЕСИТИ В СОБІ ЖІНКУ?

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ «ДАВАТИ».



Віддати без втрат для себе жінка може лише тоді, коли віддає і коли насичена сама!



Здебільшого жінка виснажена, «голодна» до турботи, любові, радості, але старається віддати всім кругом. Бо ж живе в ілюзії – віддячать і наповнять у відповідь. А реальність інша: відчуття образи, гніву, роздратування, незадоволення.



Тому перед тим, як віддати, наповніть себе і віддавайте не тому, що треба, а тому, що у вас цього так багато, що ви готові безумовно поділитись!



ХОЧЕТЕ ЗАБРАТИ У СЕБЕ ЖІНОЧЕ, А У ЧОЛОВІКА ЧОЛОВІЧЕ?



Нічого не просіть і не приймайте! Багато жінок не вміють приймати та просити. Здебільшого десь в далекому дитинстві бачили приклад, або засвоїли чиюсь правду:



– «просити соромно»;



– «що я буду за це винна»;



– «я недостойна подарунків»;



– «це дорого»;



– «треба заслужити».



Часто не просять, бо є програма «я сама», але її місія у кожної різна. В однієї довести, в іншої викликати співчуття, підкріпити свою жертовність, бо ти ж «все сама».



Дуже важливо, крім того, що «вмію сама», «можу сама» вміти просити та приймати. І найцікавіше, що більшість чоловіків готові дати, подарувати, але повертаються до вас тим боком, який відіграє вашу внутрішню програму! Важливо навчитись радіти подарункам і насолоджуватися ними, кайфувати навіть від дрібниць. Тоді чоловік хотітиме дати вам ще більше, бо ваш кайф – це його ресурс! Чим більше грошей в сім’ї вкладається в жінку, тим більший енергетичний потенціал сім’ї. Чоловіки прив’язані до своїх грошей і до того, куди їх вкладають, і тих, в кого вони їх вкладають – це, напевно, не секрет).



БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА РАДОСТІ, ЛЕГКОСТІ ТА НАСОЛОДИ



Насолода та задоволення – те, що повертає нас в нашу жіночу природу, те, чого чекають від нас чоловіки. Все, що приносить радість, наповнює жінку. Дозвольте собі радість! Дозвольте собі насолоду від дрібниць – квіти, музика, одяг, напій, час наодинці з собою, природа. У кожної своє.



Заплануйте собі на щодень нову радість, нову насолоду!



У справжньої жінки повинен бути великий асортимент радостей, як в найкращому бутику. І внутрішній дозвіл на все підписаний собою, бо більше нічиїх підписів він не потребує. І в ці моменти не забувайте відключити голову і зануритись у відчуття в тілі!



Пам’ятайте: ми дзеркалимо один одного. Варто лише змінити внутрішні свої налаштування, як відображення у дзеркалі зміниться у відповідь (але попереджу, з затримкою, а не миттєво).



Наберіться сміливості змінити те, що вас не влаштовує в житті, зробіть крок на зустріч собі, наберіться трішки терпіння і проявіть дисципліну! Хай ваше чоловіче та жіноче завжди буде в правильному для вас балансі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька психологинярозповіла про те, якими мають бути пропорції жіночої та чоловічої енергії, а також про прояви та оновлення кожної з них.Про це пише журнал Space Для когось це буде відкриттям, для когось відомим фактом, що у кожному з нас живе і чоловіче, і жіноче. Окрім внутрішньої жінки, у кожній із нас живе внутрішній чоловік. У кожному чоловіку є внутрішня жінка.Ідеальна пропорція для жінки – 70/30 (жіноча енергія/чоловіча енергія).Для чоловіка – аналогічно – 70 – чоловіча енергія, 30 – жіноча.ЯК ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ЦІ ЕНЕРГІЇ В НАС?Чоловіча енергія – віддавати, боротись, досягати, думати про благо іншого, турбуватись, бути покровителем, логіка, алгоритми тощо.Жіноча енергія – приймати, творчість, спокій, насолода, задоволення, легкість, чутливість, гнучкість тощо.Ось і перший інсайт – подивіться на пропорцію і опис енергій. Чоловіки, які не віддаючи чекають, що їм дадуть/надихнуть/змотивують, забули про віддавати, турбуватись про ближніх – не всі звичайно, але багато таких. Жінки, які застрягли в логіці, бояться просити, приймати, заборонили собі насолоду і радість, ввійшли в режим гонитви за досягненнями або самопожертви.Наслідок – чоловіки, які скаржаться на вічно незадоволених жінок і жінки, які скаржаться на «черствих», скупих, лінивих чоловіків.Коли в жінці чоловічої енергії забагато, вона стає жорсткою, контролюючою, вимогливою, претензійною. Жінка з перекосом в чоловічу енергію пригнічує, чоловік втрачає свою силу, стає слабким та залежним. Жінка, як наслідок, втомлена, незадоволена, виснажена, роздратована, спустошена.ЯК ВИРІВНЯТИ БАЛАНС? ЯК ВОСКРЕСИТИ В СОБІ ЖІНКУ?КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ «ДАВАТИ».Віддати без втрат для себе жінка може лише тоді, коли віддає і коли насичена сама!Здебільшого жінка виснажена, «голодна» до турботи, любові, радості, але старається віддати всім кругом. Бо ж живе в ілюзії – віддячать і наповнять у відповідь. А реальність інша: відчуття образи, гніву, роздратування, незадоволення.Тому перед тим, як віддати, наповніть себе і віддавайте не тому, що треба, а тому, що у вас цього так багато, що ви готові безумовно поділитись!ХОЧЕТЕ ЗАБРАТИ У СЕБЕ ЖІНОЧЕ, А У ЧОЛОВІКА ЧОЛОВІЧЕ?Нічого не просіть і не приймайте! Багато жінок не вміють приймати та просити. Здебільшого десь в далекому дитинстві бачили приклад, або засвоїли чиюсь правду:– «просити соромно»;– «що я буду за це винна»;– «я недостойна подарунків»;– «це дорого»;– «треба заслужити».Часто не просять, бо є програма «я сама», але її місія у кожної різна. В однієї довести, в іншої викликати співчуття, підкріпити свою жертовність, бо ти ж «все сама».Дуже важливо, крім того, що «вмію сама», «можу сама» вміти просити та приймати. І найцікавіше, що більшість чоловіків готові дати, подарувати, але повертаються до вас тим боком, який відіграє вашу внутрішню програму! Важливо навчитись радіти подарункам і насолоджуватися ними, кайфувати навіть від дрібниць. Тоді чоловік хотітиме дати вам ще більше, бо ваш кайф – це його ресурс! Чим більше грошей в сім’ї вкладається в жінку, тим більший енергетичний потенціал сім’ї. Чоловіки прив’язані до своїх грошей і до того, куди їх вкладають, і тих, в кого вони їх вкладають – це, напевно, не секрет).БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА РАДОСТІ, ЛЕГКОСТІ ТА НАСОЛОДИНасолода та задоволення – те, що повертає нас в нашу жіночу природу, те, чого чекають від нас чоловіки. Все, що приносить радість, наповнює жінку. Дозвольте собі радість! Дозвольте собі насолоду від дрібниць – квіти, музика, одяг, напій, час наодинці з собою, природа. У кожної своє.Заплануйте собі на щодень нову радість, нову насолоду!У справжньої жінки повинен бути великий асортимент радостей, як в найкращому бутику. І внутрішній дозвіл на все підписаний собою, бо більше нічиїх підписів він не потребує. І в ці моменти не забувайте відключити голову і зануритись у відчуття в тілі!Пам’ятайте: ми дзеркалимо один одного. Варто лише змінити внутрішні свої налаштування, як відображення у дзеркалі зміниться у відповідь (але попереджу, з затримкою, а не миттєво).Наберіться сміливості змінити те, що вас не влаштовує в житті, зробіть крок на зустріч собі, наберіться трішки терпіння і проявіть дисципліну! Хай ваше чоловіче та жіноче завжди буде в правильному для вас балансі.

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