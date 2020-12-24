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Новий погляд на автентичні прикраси: волинянка виготовляє віночки зі штучних квітів

Новий погляд на автентичні прикраси: волинянка виготовляє віночки зі штучних квітів
Жителька Нововолинська Людмила Федонюк виготовляє оригінальні віночки зі штучних квітів.

Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості.

– Перший віночок я зробила для доньки у дитячий садочок на свято, – розповідає пані Людмила. – Пішла до крамниці й купила потрібні матеріали, деталі. В основі виробу – обруч та каркас із картону. Каркас кріпиться до обруча, а вже до нього – різноманітні штучні квіти. Для квітів обрала матеріал фоаміран (декоративний пінистий матеріал, його ще називають ревелюр або пластична замша, бо на дотик він її нагадує – прим. автора). Фоаміран дуже зручний у роботі – пластичний і легко піддається тисненню, довго зберігає нову форму. Великий плюс, що для зміни форми не потрібно якогось додаткового обладнання, тому матеріал можна розігрівати праскою або феном, запальничкою чи термопістолетом – в залежності від необхідного ефекту. Також фоаміран легко фарбувати: чи то олійні, чи акрилові фарби. Головне, що цей матеріал водовідштовхувальний, тому виріб після прання не втрачає первинного вигляду.

Згодом, як зізналася майстриня, багато друзів-знайомих цікавилися, де придбати таку красу. Відтоді минуло 6 років. Нове хобі настільки захопило Людмилу, що сьогодні у її колекції понад трьохсот виробів: від різноманітних віночків до прикрас для волосся. Дизайн майстриня придумує сама. Розробила й власний спосіб їх виготовлення.

Водночас Людмила Федонюк з радістю ділиться своїм захопленням із усіма охочими. З 2019 року вона проводить майстер-класи для безробітних, які перебувають на обліку у Нововолинській міській філії Волинського обласного центру зайнятості. Під час майстерок вона завжди заохочує новачків, говорячи, що зробити такий аксесуар може кожен, варто лише докласти зусиль та фантазії.

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Теги: віночки, прикраси
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