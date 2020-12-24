Новий погляд на автентичні прикраси: волинянка виготовляє віночки зі штучних квітів

Людмила Федонюк виготовляє оригінальні віночки зі штучних квітів.



Про це інформує



– Перший віночок я зробила для доньки у дитячий садочок на свято, – розповідає пані Людмила. – Пішла до крамниці й купила потрібні матеріали, деталі. В основі виробу – обруч та каркас із картону. Каркас кріпиться до обруча, а вже до нього – різноманітні штучні квіти. Для квітів обрала матеріал фоаміран (декоративний пінистий матеріал, його ще називають ревелюр або пластична замша, бо на дотик він її нагадує – прим. автора). Фоаміран дуже зручний у роботі – пластичний і легко піддається тисненню, довго зберігає нову форму. Великий плюс, що для зміни форми не потрібно якогось додаткового обладнання, тому матеріал можна розігрівати праскою або феном, запальничкою чи термопістолетом – в залежності від необхідного ефекту. Також фоаміран легко фарбувати: чи то олійні, чи акрилові фарби. Головне, що цей матеріал водовідштовхувальний, тому виріб після прання не втрачає первинного вигляду.



Згодом, як зізналася майстриня, багато друзів-знайомих цікавилися, де придбати таку красу. Відтоді минуло 6 років. Нове хобі настільки захопило Людмилу, що сьогодні у її колекції понад трьохсот виробів: від різноманітних віночків до прикрас для волосся. Дизайн майстриня придумує сама. Розробила й власний спосіб їх виготовлення.



Водночас Людмила Федонюк з радістю ділиться своїм захопленням із усіма охочими. З 2019 року вона проводить майстер-класи для безробітних, які перебувають на обліку у Нововолинській міській філії Волинського обласного центру зайнятості. Під час майстерок вона завжди заохочує новачків, говорячи, що зробити такий аксесуар може кожен, варто лише докласти зусиль та фантазії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововолинськавиготовляє оригінальні віночки зі штучних квітів.Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості – Перший віночок я зробила для доньки у дитячий садочок на свято, – розповідає пані Людмила. – Пішла до крамниці й купила потрібні матеріали, деталі. В основі виробу – обруч та каркас із картону. Каркас кріпиться до обруча, а вже до нього – різноманітні штучні квіти. Для квітів обрала матеріал фоаміран (декоративний пінистий матеріал, його ще називають ревелюр або пластична замша, бо на дотик він її нагадує – прим. автора). Фоаміран дуже зручний у роботі – пластичний і легко піддається тисненню, довго зберігає нову форму. Великий плюс, що для зміни форми не потрібно якогось додаткового обладнання, тому матеріал можна розігрівати праскою або феном, запальничкою чи термопістолетом – в залежності від необхідного ефекту. Також фоаміран легко фарбувати: чи то олійні, чи акрилові фарби. Головне, що цей матеріал водовідштовхувальний, тому виріб після прання не втрачає первинного вигляду.Згодом, як зізналася майстриня, багато друзів-знайомих цікавилися, де придбати таку красу. Відтоді минуло 6 років. Нове хобі настільки захопило Людмилу, що сьогодні у її колекції понад трьохсот виробів: від різноманітних віночків до прикрас для волосся. Дизайн майстриня придумує сама. Розробила й власний спосіб їх виготовлення.Водночас Людмила Федонюк з радістю ділиться своїм захопленням із усіма охочими. З 2019 року вона проводить майстер-класи для безробітних, які перебувають на обліку у Нововолинській міській філії Волинського обласного центру зайнятості. Під час майстерок вона завжди заохочує новачків, говорячи, що зробити такий аксесуар може кожен, варто лише докласти зусиль та фантазії.

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