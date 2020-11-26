Чи варто їсти сало: тренерка з Волині – про користь та добову норму





У яких кількостях його можна вживати, щоб не нашкодити організму розповіла у своєму Надія Самох.



Сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Також у ньому є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів. Вітаміни D та Е.



Головне – знати, як і скільки його їсти. Калорійність сала приблизно 800 ккал на 100 грамів. У ньому немає білків, клітковини та мінералів. У салі досить багато некорисних насичених жирів. У 100 грамах – майже 40 грамів, подвійна денна норма для нашого організму.



Скільки можна їсти сала?



Сало їсти варто, але небагато. Вдень можна не більше 30 грамів.



Щоб сало принесло максимальну користь для здоров’я, варто дотримуватись простих правил:



- не вживайте сало у великих кількостях. Надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.

- пильнуйте свій раціон та зважайте на витрату енергії. Якщо раптом з’їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.

- краще їсти свіже, якісне сало без хліба. Найкраще поєднувати зі свіжими овочами та зеленню.

- з’їли сало - тепер варто подумати про те, щоб його спалити.



Еквівалент вживання 100 г сала:

біг протягом 90 хвилин;

тренування в залі протягом 150 хвилин;

прогулянка на велосипеді – 50 хвилин;

енергійні танці протягом 90 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато хто відмовляється від вживання сала, вважаючи його шкідливим тваринним жиром. Насправді сало досить легко засвоюється організмом і містить велику кількість корисних речовин.У яких кількостях його можна вживати, щоб не нашкодити організму розповіла у своєму інстаграмі нововолинська тренерка та нутриціологиняСало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Також у ньому є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів. Вітаміни D та Е.Головне – знати, як і скільки його їсти. Калорійність сала приблизно 800 ккал на 100 грамів. У ньому немає білків, клітковини та мінералів. У салі досить багато некорисних насичених жирів. У 100 грамах – майже 40 грамів, подвійна денна норма для нашого організму.Сало їсти варто, але небагато. Вдень можна не більше 30 грамів.Щоб сало принесло максимальну користь для здоров’я, варто дотримуватись простих правил:- не вживайте сало у великих кількостях. Надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.- пильнуйте свій раціон та зважайте на витрату енергії. Якщо раптом з’їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.- краще їсти свіже, якісне сало без хліба. Найкраще поєднувати зі свіжими овочами та зеленню.- з’їли сало - тепер варто подумати про те, щоб його спалити.Еквівалент вживання 100 г сала:біг протягом 90 хвилин;тренування в залі протягом 150 хвилин;прогулянка на велосипеді – 50 хвилин;енергійні танці протягом 90 хвилин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію