Хорватія і Чорногорія посилюють карантинні обмеження





Про це повідомляє І



"Цими заходами ми сподіваємося запобігти введенню країнами Європи обмежень на повернення туристів з Хорватії. Я впевнений, що з невеликими змінами в нашому житті ми зможемо досягти чудових результатів у цьому сезоні", - заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.



У п'ятницю, 23 липня, влада Хорватії повідомила, що від наступного тижня, будуть заборонені збори понад 50 людей, якщо у них немає щеплення. Для великих заходів встановлено ліміт у 1 тис. осіб. Людей допускатимуть на них тільки в разі пред'явлення сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.



Влада заявила, що за останній тиждень кількість захворювань на COVID-19 різко зросла. У більшості випадків виявили штам коронавірусу "Дельта", який є більш агресивним, ніж інші штами.



Чорногорія тимчасово закриє нічні клуби і заборонить проведення дискотек. Країна сподівається відновити роботу клубів 2 серпня, але лише для вакцинованих гостей або тих, хто перехворів на коронавірус.



За весь період пандемії в Хорватії зареєстрували біля 362 тис. випадків зараження коронавірусом і понад 8 тис. смертей від захворювання. У Чорногорії - понад 100 тис. випадків зараження і близько 1 тис. смертей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Хорватії і Чорногорії посилює обмеження проти коронавірусу COVID-19 на тлі зростання кількості випадків.Про це повідомляє І нтерфакс Україна з посиланням на агентство Associated Press (AP)."Цими заходами ми сподіваємося запобігти введенню країнами Європи обмежень на повернення туристів з Хорватії. Я впевнений, що з невеликими змінами в нашому житті ми зможемо досягти чудових результатів у цьому сезоні", - заявив міністр внутрішніх справ ХорватіїУ п'ятницю, 23 липня, влада Хорватії повідомила, що від наступного тижня, будуть заборонені збори понад 50 людей, якщо у них немає щеплення. Для великих заходів встановлено ліміт у 1 тис. осіб. Людей допускатимуть на них тільки в разі пред'явлення сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.Влада заявила, що за останній тиждень кількість захворювань на COVID-19 різко зросла. У більшості випадків виявили штам коронавірусу "Дельта", який є більш агресивним, ніж інші штами.Чорногорія тимчасово закриє нічні клуби і заборонить проведення дискотек. Країна сподівається відновити роботу клубів 2 серпня, але лише для вакцинованих гостей або тих, хто перехворів на коронавірус.За весь період пандемії в Хорватії зареєстрували біля 362 тис. випадків зараження коронавірусом і понад 8 тис. смертей від захворювання. У Чорногорії - понад 100 тис. випадків зараження і близько 1 тис. смертей.

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