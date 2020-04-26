Фейсбук запустив кнопку «помолитися»





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Під час інтервʼю глава підрозділу Global Faith Partnerships Нона Джонс розповіла, що під час пандемії збільшилася кількість людей, які просять одне одного про молитви. Наприкінці травня Facebook зробив доступним для всіх груп у США молитовні дописи, які до цього майже рік тестували лише в кількох релігійних спільнотах.



Як зʼясувало Reuters, в одній закритій групі жінка використовувала інструмент, щоб користувачі змогли разом із нею помолитися за її тітку, хвору на коронавірус. На сторінці зʼявилася кнопка, за допомогою якої люди могли сказати: "Я помолився" — після натискання їхні імена вказувалися нижче.



Інші просили "звернутися до Бога" з різних причин, здебільшого через побутові проблеми або проблеми, що стосуються особистого життя. До того ж, під час вибору відповідної опції розширення нагадає користувачеві помолитися наступного дня.



"Після публікації молитовного запиту учасники групи можуть вказати, що вони молилися, відреагувати, залишити коментар або надіслати приватне повідомлення", — цитує представника Facebook видання USA Today.



Як зазначила Нона Джонс, соцмережа використовує такі дописи для персоналізації реклами. Вивчаючи тексти з молитвами, системи машинного навчання Facebook вирішуватимуть, які оголошення показувати користувачам. Вона підкреслила, що рекламодавці не зможуть безпосередньо "націлювати" рекламу на певних споживачів, використовуючи зміст публікацій або новий інструмент. Інструмент також не використовуватиметься для поділу споживачів за категоріями, такими як "католицька церква" або "віра".



У червні Facebook провела перший віртуальний саміт із релігійними лідерами, присвячений питанням віри. Під час прямої трансляції на Facebook Live, головна виконавча директорка Шеріл Сендберг обговорювала, як священики зможуть залучати прихожан за допомогою інструментів віртуальної і доповненої реальності.



"Одна з найбільших спільнот, які використовують продукти Facebook для звʼязку, — це люди віри", — підкреслила тоді колишня керівниця програми Facebook Фіджі Сімо. — "Коли я подивилася на дані про те, що відбувалося під час пандемії, ми побачили значне зростання "релігійної" категорії".



На початку пандемії Facebook розіслав групам вірян у звʼязку із закриттям храмів "стартові комплекти" обладнання для зйомки відео і проведення прямих трансляцій, що враховують штативи для камер і тримачі для телефонів. Компанія запустила вебсайт Facebook for Faith із курсами для навчання новим технологіям і рекламою про те, що в соцмережі вже є люди, здатні приєднатися до релігійної громади.



Раніше в 2021 році Facebook заснував Міжконфесійну консультативну раду для проведення регулярних зустрічей і консультацій з духовними лідерами. Як розповів Reuters пастор Кайл Каттер, останні попросили додати на сайт інструменти для планування, а також смайли, що демонструють різні форми поклоніння. Facebook також "вербує" співробітників організацій, які вже запустили великі інтернет-платформи для вірян, наприклад євангельську мегацеркву Life.Church.



Більшість релігійних лідерів у коментарях Reuters підтримали зусилля Facebook у період, коли багато людей були змушені залишатися вдома, але деякі висловили стурбованість з приводу конфіденційності повідомлень з молитвами і їхнє використання в інтернеті. Деякі незадоволені тим, що соціальна мережа слабо бореться з розпалюванням ненависті на релігійній платформі Facebook for Faith.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фейсбук запустив у США новий інструмент, який дозволяє вірянам молитися в соціальній мережі. У компанії не приховують, що використовують молитовні дописи для таргетованої реклами. Але запевняють, що рекламодавці не зможуть безпосередньо "націлювати" рекламу на певних користувачів.Про це повідомляє Фокус з посиланням на Reuters.Під час інтервʼю глава підрозділу Global Faith Partnershipsрозповіла, що під час пандемії збільшилася кількість людей, які просять одне одного про молитви. Наприкінці травня Facebook зробив доступним для всіх груп у США молитовні дописи, які до цього майже рік тестували лише в кількох релігійних спільнотах.Як зʼясувало Reuters, в одній закритій групі жінка використовувала інструмент, щоб користувачі змогли разом із нею помолитися за її тітку, хвору на коронавірус. На сторінці зʼявилася кнопка, за допомогою якої люди могли сказати: "Я помолився" — після натискання їхні імена вказувалися нижче.Інші просили "звернутися до Бога" з різних причин, здебільшого через побутові проблеми або проблеми, що стосуються особистого життя. До того ж, під час вибору відповідної опції розширення нагадає користувачеві помолитися наступного дня."Після публікації молитовного запиту учасники групи можуть вказати, що вони молилися, відреагувати, залишити коментар або надіслати приватне повідомлення", — цитує представника Facebook видання USA Today.Як зазначила Нона Джонс, соцмережа використовує такі дописи для персоналізації реклами. Вивчаючи тексти з молитвами, системи машинного навчання Facebook вирішуватимуть, які оголошення показувати користувачам. Вона підкреслила, що рекламодавці не зможуть безпосередньо "націлювати" рекламу на певних споживачів, використовуючи зміст публікацій або новий інструмент. Інструмент також не використовуватиметься для поділу споживачів за категоріями, такими як "католицька церква" або "віра".У червні Facebook провела перший віртуальний саміт із релігійними лідерами, присвячений питанням віри. Під час прямої трансляції на Facebook Live, головна виконавча директоркаобговорювала, як священики зможуть залучати прихожан за допомогою інструментів віртуальної і доповненої реальності."Одна з найбільших спільнот, які використовують продукти Facebook для звʼязку, — це люди віри", — підкреслила тоді колишня керівниця програми Facebook. — "Коли я подивилася на дані про те, що відбувалося під час пандемії, ми побачили значне зростання "релігійної" категорії".На початку пандемії Facebook розіслав групам вірян у звʼязку із закриттям храмів "стартові комплекти" обладнання для зйомки відео і проведення прямих трансляцій, що враховують штативи для камер і тримачі для телефонів. Компанія запустила вебсайт Facebook for Faith із курсами для навчання новим технологіям і рекламою про те, що в соцмережі вже є люди, здатні приєднатися до релігійної громади.Раніше в 2021 році Facebook заснував Міжконфесійну консультативну раду для проведення регулярних зустрічей і консультацій з духовними лідерами. Як розповів Reuters пастор Кайл Каттер, останні попросили додати на сайт інструменти для планування, а також смайли, що демонструють різні форми поклоніння. Facebook також "вербує" співробітників організацій, які вже запустили великі інтернет-платформи для вірян, наприклад євангельську мегацеркву Life.Church.Більшість релігійних лідерів у коментарях Reuters підтримали зусилля Facebook у період, коли багато людей були змушені залишатися вдома, але деякі висловили стурбованість з приводу конфіденційності повідомлень з молитвами і їхнє використання в інтернеті. Деякі незадоволені тим, що соціальна мережа слабо бореться з розпалюванням ненависті на релігійній платформі Facebook for Faith.

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