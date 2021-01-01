На Закарпатті в ДТП з вантажівкою загинула молода мати двох дівчаток: деталі





Детальніше про це читайте в матеріалі



Чоловік виїхав на зустрічну смугу, внаслідок аварії дружина загинула на місці



Аварія сталася 20 липня в Мукачівському районі. Мікроавтобус Mercedes Vito виїхав на зустрічну, його сильно понівечило після зіткнення з вантажівкою.



23-річна Карина Егреші загинула на місці. Її 33-річний чоловік Ярослав, який був за кермом, а також дві дочки зараз перебувають у лікарні у важкому стані. Дівчаткам усього 5 і 7 років.



Чоловіка доправили в лікарню в Мукачеві для консультації нейрохірурга. А старша дочка потрапила в лікувальний заклад в Ужгороді, у неї черепно-мозкова травма. Молодшу ж ввели в медикаментозний сон.



Нещодавно поховала батька



Півтора місяця тому в загиблої Карини в родині сталося горе – вона поховала батька.



"Наче батько покликав її за собою. Вона дуже переживала через смерть тата. А тепер і сама загинула. Дай бог, щоб діти вижили і чоловік. Звичайно, маму дівчаткам вже ніхто не замінить", – зітхає знайома родини Анна.



Знайомі припускають, що аварія могла статися через те, що чоловік заснув за кермом. Вони їхали з Києва, дорога була довгою. ДТП сталася вже зовсім недалеко від будинку. Хоча точні причини трагедії зараз встановлює поліція.



"Карина була дуже працьовитою. Незважаючи на те, що в неї дві дочки, сама вона молода мама, але поки діти були в садку, вона примудрялася підпрацьовувати. Її чоловік їздив на заробітки за кордон, так вони й жили", – говорить її знайома Діана.



Друзі розповідають, що діти для Карини були сенсом життя, а чоловіка вона дуже любила. З Ярославом вони познайомилися давно, через спільних друзів. Жило подружжя завжди дуже дружно.



"Вона була жінкою з великим серцем, веселою і дуже позитивною. Такою вона мені і запам'яталася", – говорить Діана.



Карину поховали 23 липня в рідному селі.



Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого або тяжких тілесних ушкоджень. Зараз слідство проводить низку експертиз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті сталася смертельна ДТП: мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. В результаті загинула молода мама двох дітей. Її доньки й чоловік зараз перебувають в лікарні у важкому стані.Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL Чоловік виїхав на зустрічну смугу, внаслідок аварії дружина загинула на місціАварія сталася 20 липня в Мукачівському районі. Мікроавтобус Mercedes Vito виїхав на зустрічну, його сильно понівечило після зіткнення з вантажівкою.23-річна Карина Егреші загинула на місці. Її 33-річний чоловік Ярослав, який був за кермом, а також дві дочки зараз перебувають у лікарні у важкому стані. Дівчаткам усього 5 і 7 років.Чоловіка доправили в лікарню в Мукачеві для консультації нейрохірурга. А старша дочка потрапила в лікувальний заклад в Ужгороді, у неї черепно-мозкова травма. Молодшу ж ввели в медикаментозний сон.Півтора місяця тому в загиблої Карини в родині сталося горе – вона поховала батька."Наче батько покликав її за собою. Вона дуже переживала через смерть тата. А тепер і сама загинула. Дай бог, щоб діти вижили і чоловік. Звичайно, маму дівчаткам вже ніхто не замінить", – зітхає знайома родини Анна.Знайомі припускають, що аварія могла статися через те, що чоловік заснув за кермом. Вони їхали з Києва, дорога була довгою. ДТП сталася вже зовсім недалеко від будинку. Хоча точні причини трагедії зараз встановлює поліція."Карина була дуже працьовитою. Незважаючи на те, що в неї дві дочки, сама вона молода мама, але поки діти були в садку, вона примудрялася підпрацьовувати. Її чоловік їздив на заробітки за кордон, так вони й жили", – говорить її знайома Діана.Друзі розповідають, що діти для Карини були сенсом життя, а чоловіка вона дуже любила. З Ярославом вони познайомилися давно, через спільних друзів. Жило подружжя завжди дуже дружно."Вона була жінкою з великим серцем, веселою і дуже позитивною. Такою вона мені і запам'яталася", – говорить Діана.Карину поховали 23 липня в рідному селі.Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого або тяжких тілесних ушкоджень. Зараз слідство проводить низку експертиз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію