На Закарпатті в ДТП з вантажівкою загинула молода мати двох дівчаток: деталі
Сьогодні, 11:30
На Закарпатті сталася смертельна ДТП: мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою. В результаті загинула молода мама двох дітей. Її доньки й чоловік зараз перебувають в лікарні у важкому стані.
Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Чоловік виїхав на зустрічну смугу, внаслідок аварії дружина загинула на місці
Аварія сталася 20 липня в Мукачівському районі. Мікроавтобус Mercedes Vito виїхав на зустрічну, його сильно понівечило після зіткнення з вантажівкою.
23-річна Карина Егреші загинула на місці. Її 33-річний чоловік Ярослав, який був за кермом, а також дві дочки зараз перебувають у лікарні у важкому стані. Дівчаткам усього 5 і 7 років.
Чоловіка доправили в лікарню в Мукачеві для консультації нейрохірурга. А старша дочка потрапила в лікувальний заклад в Ужгороді, у неї черепно-мозкова травма. Молодшу ж ввели в медикаментозний сон.
Нещодавно поховала батька
Півтора місяця тому в загиблої Карини в родині сталося горе – вона поховала батька.
"Наче батько покликав її за собою. Вона дуже переживала через смерть тата. А тепер і сама загинула. Дай бог, щоб діти вижили і чоловік. Звичайно, маму дівчаткам вже ніхто не замінить", – зітхає знайома родини Анна.
Знайомі припускають, що аварія могла статися через те, що чоловік заснув за кермом. Вони їхали з Києва, дорога була довгою. ДТП сталася вже зовсім недалеко від будинку. Хоча точні причини трагедії зараз встановлює поліція.
"Карина була дуже працьовитою. Незважаючи на те, що в неї дві дочки, сама вона молода мама, але поки діти були в садку, вона примудрялася підпрацьовувати. Її чоловік їздив на заробітки за кордон, так вони й жили", – говорить її знайома Діана.
Друзі розповідають, що діти для Карини були сенсом життя, а чоловіка вона дуже любила. З Ярославом вони познайомилися давно, через спільних друзів. Жило подружжя завжди дуже дружно.
"Вона була жінкою з великим серцем, веселою і дуже позитивною. Такою вона мені і запам'яталася", – говорить Діана.
Карину поховали 23 липня в рідному селі.
Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого або тяжких тілесних ушкоджень. Зараз слідство проводить низку експертиз.
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Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Чоловік виїхав на зустрічну смугу, внаслідок аварії дружина загинула на місці
Аварія сталася 20 липня в Мукачівському районі. Мікроавтобус Mercedes Vito виїхав на зустрічну, його сильно понівечило після зіткнення з вантажівкою.
23-річна Карина Егреші загинула на місці. Її 33-річний чоловік Ярослав, який був за кермом, а також дві дочки зараз перебувають у лікарні у важкому стані. Дівчаткам усього 5 і 7 років.
Чоловіка доправили в лікарню в Мукачеві для консультації нейрохірурга. А старша дочка потрапила в лікувальний заклад в Ужгороді, у неї черепно-мозкова травма. Молодшу ж ввели в медикаментозний сон.
Нещодавно поховала батька
Півтора місяця тому в загиблої Карини в родині сталося горе – вона поховала батька.
"Наче батько покликав її за собою. Вона дуже переживала через смерть тата. А тепер і сама загинула. Дай бог, щоб діти вижили і чоловік. Звичайно, маму дівчаткам вже ніхто не замінить", – зітхає знайома родини Анна.
Знайомі припускають, що аварія могла статися через те, що чоловік заснув за кермом. Вони їхали з Києва, дорога була довгою. ДТП сталася вже зовсім недалеко від будинку. Хоча точні причини трагедії зараз встановлює поліція.
"Карина була дуже працьовитою. Незважаючи на те, що в неї дві дочки, сама вона молода мама, але поки діти були в садку, вона примудрялася підпрацьовувати. Її чоловік їздив на заробітки за кордон, так вони й жили", – говорить її знайома Діана.
Друзі розповідають, що діти для Карини були сенсом життя, а чоловіка вона дуже любила. З Ярославом вони познайомилися давно, через спільних друзів. Жило подружжя завжди дуже дружно.
"Вона була жінкою з великим серцем, веселою і дуже позитивною. Такою вона мені і запам'яталася", – говорить Діана.
Карину поховали 23 липня в рідному селі.
Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого або тяжких тілесних ушкоджень. Зараз слідство проводить низку експертиз.
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