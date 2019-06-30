Волинянка збирає рослини та виготовляє з них чай, яким смакують в різних куточках країни

Наталія Пилипчук уже рік професійно займається збором поліських рослин і виготовляє з них чай, яким залюбки ласують мешканці різних куточків України.



А розпочала займатися молода жінка цією справою зовсім, можна сказати, випадково. Запропонував спробувати власні сили у такій зайнятості їй чоловік, котрий сам працює на зборі й заготівлі різних лікарських рослин, пише



«Якось запитав мене, чи не хочу створювати натуральний чай. І я подумала: «А чому би й ні?» Адже виросла в селі, знаю різні рослини. Зрештою, у нас же на Поліссі ними просто встелена земля. Головне – підучитися, які вони мають цілющі властивості», – розповідає про старт своєї діяльності пані Наталія.



Ось так помалу й закрутилася її справа. Спочатку взялася наша землячка вивчати різну інформацію про рослини, які ростуть на тутешніх територіях, про їхні властивості. Потім почала потрохи їх заготовляти, сушити та випробовувати різне поєднання смаків. Тобто щоб чай не був лише з однієї рослинки, а із кількох.



Усе випробовувала, як кажуть, шляхом власних спроб та помилок. Робила чай, дегустувала сама, дещо віднімала, іншої травички навпаки докладала більше. Аж поки не залишилася задоволена результатом, – ділиться Наталія Пилипчук. Ну, а далі дала вже на дегустацію свій чай друзям та рідним. І ті всі поставили напою відмінну оцінку. Тож почали не лише самі замовляти різні трав’яні чаї у Наталії, а й рекомендувати їх своїм знайомим. Ось таким чином коло покупців та поціновувачів натурального поліського напою швидко збільшувалося. А, відповідно, наша землячка почала активно розширювати свою діяльність, заготовляти усе більше рослин.



Робить це, як розповідає, в основному сама або з чоловіком. Збирають рослини на Любешівщині, в різних її куточках, зокрема, частенько біля Ветел, звідки родом жінка. Але ж заготовити основу на чай – це лише пів справи. Потрібно ще її правильно висушити. Цим займається пані Наталія вдома, у невеликій сушарці. Якщо ж потрібно заготовити відразу велику партію, то користується професійною сушаркою на роботі чоловіка. Адже бувало, що одне замовлення складалося з 15 кілограмів чаю різних видів.



Ось так, випробовуючи різні смаки, Наталія Пилипчук зрештою зупинилася на дев’ятьох поєднаннях рослин, які нині і компонує. Придумала кожному чаю назву. Як ось, наприклад, «Фруктова насолода», «Ягідна насолода», «Смак натхнення». Найбільшим попитом, каже авторка, користується чай «Магія ранку», який складається з іван-чаю, м'яти, меліси, цвіту акації, листя малини, цедри апельсину, імбиру.



Коли ж пані Наталія виробила вже власні напої, скомпонувавши різні трави, задумалася вона і над створенням бренду. У цьому, зізнається, допомогли їй хороші люди. Ось так на світ з’явився «Чай Волині». Тож тепер свою продукцію любешівка пропонує покупцям в гарних паперових пакетиках із брендовою етикеткою.



Чому саме «Чай Волині»? Усе дуже просто – ми ж збираємо рослини на Волині. Тому іншої назви й не уявляю», – каже ініціативна волинянка, продукцію якої тепер купують у різних куточках України. Наприклад, уподобали поліський чай на Закарпатті, Херсонщині, Полтавщині, Чернігівщині…



Тож нині заготівельний сезон у Пилипчуків – в самому розпалі. Клопотів вистачає. Але вони, зізнається Наталія Пилипчук, – приємні. Бо ж любить вона займатися збором, рослин, затим сушінням, а вже потім приготуванням.



«Мені дуже приємно, коли людина, придбавши чай, лишається задоволеною, каже, що їй сподобалося, та рекомендує мою продукцію іншим. Значить, вона переконується, що напій – натуральний, екологічний, без жодних добавок чи барвників. А саме якість продукції для мене – найголовніше», – каже авторка смачних і корисних поліських чаїв Наталія Пилипчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівкауже рік професійно займається збором поліських рослин і виготовляє з них чай, яким залюбки ласують мешканці різних куточків України.А розпочала займатися молода жінка цією справою зовсім, можна сказати, випадково. Запропонував спробувати власні сили у такій зайнятості їй чоловік, котрий сам працює на зборі й заготівлі різних лікарських рослин, пише "Нове життя" «Якось запитав мене, чи не хочу створювати натуральний чай. І я подумала: «А чому би й ні?» Адже виросла в селі, знаю різні рослини. Зрештою, у нас же на Поліссі ними просто встелена земля. Головне – підучитися, які вони мають цілющі властивості», – розповідає про старт своєї діяльності пані Наталія.Ось так помалу й закрутилася її справа. Спочатку взялася наша землячка вивчати різну інформацію про рослини, які ростуть на тутешніх територіях, про їхні властивості. Потім почала потрохи їх заготовляти, сушити та випробовувати різне поєднання смаків. Тобто щоб чай не був лише з однієї рослинки, а із кількох.Усе випробовувала, як кажуть, шляхом власних спроб та помилок. Робила чай, дегустувала сама, дещо віднімала, іншої травички навпаки докладала більше. Аж поки не залишилася задоволена результатом, – ділиться Наталія Пилипчук. Ну, а далі дала вже на дегустацію свій чай друзям та рідним. І ті всі поставили напою відмінну оцінку. Тож почали не лише самі замовляти різні трав’яні чаї у Наталії, а й рекомендувати їх своїм знайомим. Ось таким чином коло покупців та поціновувачів натурального поліського напою швидко збільшувалося. А, відповідно, наша землячка почала активно розширювати свою діяльність, заготовляти усе більше рослин.Робить це, як розповідає, в основному сама або з чоловіком. Збирають рослини на Любешівщині, в різних її куточках, зокрема, частенько біля Ветел, звідки родом жінка. Але ж заготовити основу на чай – це лише пів справи. Потрібно ще її правильно висушити. Цим займається пані Наталія вдома, у невеликій сушарці. Якщо ж потрібно заготовити відразу велику партію, то користується професійною сушаркою на роботі чоловіка. Адже бувало, що одне замовлення складалося з 15 кілограмів чаю різних видів.Ось так, випробовуючи різні смаки, Наталія Пилипчук зрештою зупинилася на дев’ятьох поєднаннях рослин, які нині і компонує. Придумала кожному чаю назву. Як ось, наприклад, «Фруктова насолода», «Ягідна насолода», «Смак натхнення». Найбільшим попитом, каже авторка, користується чай «Магія ранку», який складається з іван-чаю, м'яти, меліси, цвіту акації, листя малини, цедри апельсину, імбиру.Коли ж пані Наталія виробила вже власні напої, скомпонувавши різні трави, задумалася вона і над створенням бренду. У цьому, зізнається, допомогли їй хороші люди. Ось так на світ з’явився «Чай Волині». Тож тепер свою продукцію любешівка пропонує покупцям в гарних паперових пакетиках із брендовою етикеткою.Чому саме «Чай Волині»? Усе дуже просто – ми ж збираємо рослини на Волині. Тому іншої назви й не уявляю», – каже ініціативна волинянка, продукцію якої тепер купують у різних куточках України. Наприклад, уподобали поліський чай на Закарпатті, Херсонщині, Полтавщині, Чернігівщині…Тож нині заготівельний сезон у Пилипчуків – в самому розпалі. Клопотів вистачає. Але вони, зізнається Наталія Пилипчук, – приємні. Бо ж любить вона займатися збором, рослин, затим сушінням, а вже потім приготуванням.«Мені дуже приємно, коли людина, придбавши чай, лишається задоволеною, каже, що їй сподобалося, та рекомендує мою продукцію іншим. Значить, вона переконується, що напій – натуральний, екологічний, без жодних добавок чи барвників. А саме якість продукції для мене – найголовніше», – каже авторка смачних і корисних поліських чаїв Наталія Пилипчук.

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