Дзюдоїстка принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020
Сьогодні, 12:56
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.
Про це пише ТСН.
Наша спортсменка перемогла в поєдинку за 3-тє місце, де її суперницею була 30-річна Шира Рішоні з Ізраїлю. Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кг.
Зазначимо, що у фінал дворазову чемпіонку світу з України не пустила чемпіонка світу 2017 року, японка Фуна Тонакі, виконавши утримання в додатковий час.
В 1/8 фіналу 20-річна Білодід перемогла представницю Сербії Міліцу Ніколіч. А в 1/4 фіналу українка здолала Катаріну Косту з Португалії.
Білодід - дворазова чемпіонка та наймолодша володарка "золота" планетарної першості в історії дзюдо. Перший титул вона виграла в 17 років.
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Про це пише ТСН.
Наша спортсменка перемогла в поєдинку за 3-тє місце, де її суперницею була 30-річна Шира Рішоні з Ізраїлю. Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кг.
Зазначимо, що у фінал дворазову чемпіонку світу з України не пустила чемпіонка світу 2017 року, японка Фуна Тонакі, виконавши утримання в додатковий час.
В 1/8 фіналу 20-річна Білодід перемогла представницю Сербії Міліцу Ніколіч. А в 1/4 фіналу українка здолала Катаріну Косту з Португалії.
Білодід - дворазова чемпіонка та наймолодша володарка "золота" планетарної першості в історії дзюдо. Перший титул вона виграла в 17 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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