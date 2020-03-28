Дзюдоїстка принесла Україні першу медаль Олімпіади-2020

Дар'я Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.



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Наша спортсменка перемогла в поєдинку за 3-тє місце, де її суперницею була 30-річна Шира Рішоні з Ізраїлю. Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кг.



Зазначимо, що у фінал дворазову чемпіонку світу з України не пустила чемпіонка світу 2017 року, японка Фуна Тонакі, виконавши утримання в додатковий час.



В 1/8 фіналу 20-річна Білодід перемогла представницю Сербії Міліцу Ніколіч. А в 1/4 фіналу українка здолала Катаріну Косту з Португалії.



Білодід - дворазова чемпіонка та наймолодша володарка "золота" планетарної першості в історії дзюдо. Перший титул вона виграла в 17 років.

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