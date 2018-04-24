Три цехи, обладнання та каміння на мільйон: волинянин організував канал переправлення бурштину за кордон

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки "сонячного" каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку.Про це повідомляє ГУНП в області.Встановили, що до незаконної діяльності причетні мінімум 10 осіб - мешканців Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об’єднаних Арабських Еміратів.Учора, 23 липня, працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та прикордонники під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури та за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, відділу прикордонної служби «Дозор-Житомир» провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину.Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявили та вилучили близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти.Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає приблизно 1 мільйона гривень.Встановили, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев’ятеро осіб. Всі вони мешканці Волинської та Рівненської областей.Зловмисники купували каміння та здійснювали його переробку у обладнаних цехах. Готові вироби, поза митним контролем, переправляли до Республіки Польща, звідти «товар» потрапляв до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його й збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили до України.Нині, в рамках розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.