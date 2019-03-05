Волинянка відзначила 100-річчя

23 липня уже в сотий раз відзначила свій день народження жителька села СільцяДень народження – завжди свято. А 100-літній ювілей – це велика подія не тільки для іменинника, його близьких та рідних, а й для усієї громади, йдеться на сайті Горохівської ТГ.У зв’язку із цією знаменною подією ювілярку привітав Горохівський міський головаразом із старостоюта начальником відділу соціального захисту міської радиЗ нагоди поважного ювілейного гості вручили квіти та подарунки, висловили жінці слова вдячності і шани за багаторічну сумлінну працю, мудрість та досвід, які Ганна Іванівна передала синові, чотирьом онукам, вісьмом правнукам та трьом праправнукам. Ювілярка пройшла велику життєву школу, долаючи найтяжчі випробування голодомору та воєнного часу.«Благословенна Ваша хата, Ганно Іванівно! Дожити до такого поважного ювілею крізь ті випробування, що приготувала історія у минулому столітті, справжнє досягнення. Значить, Ваша сім’я у Бога – на добрій замітці.Від усієї громади вітаємо Вас і Вашу родину! Бажаємо Вам Божої ласки, міцного здоров’я та світлої пам’яті. Щоб Ви своїми роками та досвідом радували всіх, скільки Бог дозволить, скільки вистачить сили.Ми щасливі, що у нашій територіальній громаді, маємо таку ювілярку», - наголосив Горохівський міський голова Віктор Годик.