На Волині буде ще одна опорна лікарня

Госпітальна рада розглянула перспективу розвитку Луцької центральної районної лікарні як опорного медзакладу першого рівня.Виїзне засідання відбулося на базі Луцької центральної райлікарні Підгайцівської сільської громади. У ньому, як член Госпітальної ради, взяв участь і заступник голови обласної ради. Головне питання порядку денного засідання консультативно-дорадчого органу – аналіз спроможності ЦРЛ претендувати на опорний заклад першого рівня, інформує обласна рада.Презентуючи медустанову її керівникповідомив, що Луцька ЦРЛ, попри те, що тепер вона на утриманні Підгайцівської громади, цілком здатна працювати як опорна лікарня. Зокрема, тут цілодобово надається допомога всіма спеціалістами. У закладі є поліклінічне відділення, стаціонар з шести відділень на 160 ліжок, а також п’ять допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів. Щороку госпіталізується понад 6000 пацієнтів, в тому числі й з інших громад. Амбулаторну допомогу отримують щорічно ще близько 1500 осіб. Також в установі підведено 25 кисневих точок.За останніх два роки закуплено медичне обладнання на суму 25 млн, грн, в тому числі пересувний рентген-апарат та сучасний комп’ютерний томограф. Загальний фонд лікарні цього року складає понад 76 мільйонів гривень, з яких: 68 млн - кошти НСЗУ, близько 5 млн - місцевого бюджету та майже 3 млн - власні надходження.Окрім того, у найближчих планах: відкриття реабілітаційного відділення; запровадження нової методики лікування травм; удосконалення роботи інсультного центру, надання послуг з паліативної допомоги; реконструкція приймального відділення з добудовою пандуса. Відтак, вважає медичний директор, Луцька ЦРЛ цілком здатна, як опорний заклад, конкурувати на ринку медичних послуг за пацієнта.Під час обговорення ініціативи заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт зауважив, що відповідно до визначених критеріїв, опорна лікарня першого рівня повинна забезпечувати послугами не менше 120 тисяч населення. У Луцькому районі – близько 460 тисяч мешканців, більша половина з яких лучани. Окрім того, у безпосередній близькості – Луцька міська та обласна клінічні лікарні, які створюватимуть райлікарні потужну конкуренцію. Григорій Пустовіт застеріг врахувати ці ризики.Після дискусії члени Госпітальної ради таки надали схвальну рекомендацію розвитку Луцької ЦРЛ як опорного медичного закладу першого рівня.