У Луцьку – аварія біля «Епіцентру». ВІДЕО





Відео з місця події виклали на каналі "Лучани".



Автомобіль на іноземній реєстрації влетів у стовп. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.



На місці працювали рятувальники, швидка медична допомога та поліція.



Деталі - згодом. Відео можна переглянути





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода неподалік гіпермаркету "Епіцентр".Відео з місця події виклали на каналі "Лучани".Автомобіль на іноземній реєстрації влетів у стовп. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.На місці працювали рятувальники, швидка медична допомога та поліція.Деталі - згодом. Відео можна переглянути тут

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