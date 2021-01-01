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У Луцьку – аварія біля «Епіцентру». ВІДЕО

У Луцьку – аварія біля «Епіцентру». ВІДЕО
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода неподалік гіпермаркету "Епіцентр".

Відео з місця події виклали на каналі "Лучани".

Автомобіль на іноземній реєстрації влетів у стовп. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.

На місці працювали рятувальники, швидка медична допомога та поліція.

Деталі - згодом. Відео можна переглянути тут.


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Теги: аварія, ДТП, Епіцентр
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