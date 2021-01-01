У Луцьку – аварія біля «Епіцентру». ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода неподалік гіпермаркету "Епіцентр".
Відео з місця події виклали на каналі "Лучани".
Автомобіль на іноземній реєстрації влетів у стовп. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.
На місці працювали рятувальники, швидка медична допомога та поліція.
Деталі - згодом. Відео можна переглянути тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео з місця події виклали на каналі "Лучани".
Автомобіль на іноземній реєстрації влетів у стовп. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.
На місці працювали рятувальники, швидка медична допомога та поліція.
Деталі - згодом. Відео можна переглянути тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині буде ще одна опорна лікарня
Сьогодні, 21:55
У Луцьку – аварія біля «Епіцентру». ВІДЕО
Сьогодні, 21:11