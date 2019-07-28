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Несподіванка в Луцьку: новачок УПЛ відібрав очки в учасника єврокубків

Несподіванка в Луцьку: новачок УПЛ відібрав очки в учасника єврокубків
Рівненський "Верес" і ковалівський "Колос" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2021/2022 зіграли внічию.

Зустріч на стадіоні "Авангард" у Луцьку завершилася з рахунком 0:0, повідомляє ТСН.

Номінальні гості могли забивати вже на 5-й хвилині зустрічі, але удар Ніки Сітчінави з меж карного майданчика прийшовся поруч зі стійкою.

Ще один момент "Колос" не реалізував перед самою перервою. Олегу Ільїну не вистачило зовсім трохи, щоб нанести удар із вбивчої позиції після передачі Андрія Богданова.

"Верес" міг покарати команду з Ковалівки в дебюті другого тайму, але у воротах гостей здорово зіграв Євген Волинець, який не дозволив відзначитися Євгену Пасічу і Михайлу Сергійчуку.

"Колос" відповів моментом у Анатолія Нурієва, але тому не дали замкнути передачу партнера.

Матчі 2-го туру відбудуться 30 липня - 2 серпня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.

Новачками елітного дивізіону сталі "Чорноморець", "Верес" і "Металіст-1925".

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Теги: футбол, Авангард, Луцьк
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