У Польщі на літніх сезонних роботах зростає кількість українських вчителів





Про таку тенденцію повідомляють в Аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal,



Зазвичай вчителі починають цікавитися вакансіями вже в травні, приїжджають на роботу в Польщу після закінчення шкільних іспитів в Україні на початку-середині червня і працюють до кінця серпня.



«Педагоги шукають вакансії, де можна швидко і добре заробити в літній сезон. Вони працевлаштовуються на підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибозаводи, кондитерські фабрики), заводи електроніки, логістичні склади, а також в готелі і ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон. В середньому український вчитель може заробити в Польщі за три місяці канікул від 3 до 5 тисяч доларів. У нас є випадок, коли дві вчительки приїхали працювати покоївками в готелі на літо, тепер всією школою трудяться в цьому ж готелі щорічно в сезон», – розповіла директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.



Українські студенти також використовують літній період для поїздок до Польщі на заробітки. Однак, на відміну від вчителів, цікавляться роботою з меншим фізичним навантаженням: вакансіями на заводах електроніки, складах одягу, виготовленні будівельних матеріалів,у сфері обслуговування (готелі, кафе, ресторани). В середньому студент заробляє за літо в Польщі від 2,5 до 4 тисяч доларів.



Згідно з дослідженням «Пульс трудової міграції» Аналітичного центру Gremi Personal, 28,4% українців, які працюють в Польщі, мають вищу освіту, 48% – професійно-технічну і 16% є працівниками розумової праці (освіта, інженерія, IT, медицина). Однак, за результатами дослідження Національного банку Польщі, близько 60% українців у цій країні працюють нижче своєї кваліфікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 15 % у порівнянні з літом 2020 року збільшилась кількість українських вчителів, які їдуть на заробітки до Польщі на час літніх канікул. Всього вони становлять близько 5 % від загальної кількості легальних українських трудових мігрантів, які їдуть на літні сезонні роботи до Польщі.Про таку тенденцію повідомляють в Аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, передає ІА «Конкурент».Зазвичай вчителі починають цікавитися вакансіями вже в травні, приїжджають на роботу в Польщу після закінчення шкільних іспитів в Україні на початку-середині червня і працюють до кінця серпня.«Педагоги шукають вакансії, де можна швидко і добре заробити в літній сезон. Вони працевлаштовуються на підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибозаводи, кондитерські фабрики), заводи електроніки, логістичні склади, а також в готелі і ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон. В середньому український вчитель може заробити в Польщі за три місяці канікул від 3 до 5 тисяч доларів. У нас є випадок, коли дві вчительки приїхали працювати покоївками в готелі на літо, тепер всією школою трудяться в цьому ж готелі щорічно в сезон», – розповіла директорка Департаменту рекрутації Gremi PersonalУкраїнські студенти також використовують літній період для поїздок до Польщі на заробітки. Однак, на відміну від вчителів, цікавляться роботою з меншим фізичним навантаженням: вакансіями на заводах електроніки, складах одягу, виготовленні будівельних матеріалів,у сфері обслуговування (готелі, кафе, ресторани). В середньому студент заробляє за літо в Польщі від 2,5 до 4 тисяч доларів.Згідно з дослідженням «Пульс трудової міграції» Аналітичного центру Gremi Personal, 28,4% українців, які працюють в Польщі, мають вищу освіту, 48% – професійно-технічну і 16% є працівниками розумової праці (освіта, інженерія, IT, медицина). Однак, за результатами дослідження Національного банку Польщі, близько 60% українців у цій країні працюють нижче своєї кваліфікації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію