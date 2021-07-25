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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Львівщині виявили хворих, заражених штамом коронавірусу «Дельта»

На Львівщині виявили хворих, заражених штамом коронавірусу «Дельта»
У Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом «Дельта».

Про це інформує Львівської ОДА, передає Українська правда.

На дослідження до Центру громадського здоров'я Києва раніше направили 6 тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність штаму «Дельта». У трьох з них підтвердили наявність штаму.

«Хворі під час інкубаційного періоду перебували у Великій Британії (2 людини) та Росії (1 людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці червня один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, зафіксували в Україні. Головний санлікар країни Ігор Кузін попередив, що Україна може повернутися в «червону зону» карантину через нові штами коронавірусу.

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Теги: Україна, коронавірус, Львівщина, Дельта, штам
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Коментарі 1
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Цікаво тільки одне, чому це по світу з‘являються нові і нові штами корони і обов‘язково в Україні його фіксують, а в Китаї звідки власне сама хвороба родом все норм і немає ніяких нових штамів і нових хворих….
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