Хотів відкупити племінницю-крадійку: у Луцьку чоловік пропонував слідчій хабар





Про це пише Інформаційне агентство



Так, з 22 по 28 вересня 2017 року обвинувачений пропонував та надавав неправомірну вигоду слідчій слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, лейтенанту поліції, в сумі 2 700 гривень та 100 доларів за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності племінниці за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).



Зокрема, обвинувачений кілька разів дзвонив до слідчої, а під час зустрічей він пропонував їй хабар. Поліцейська наголошувала, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Однак 28 вересня у службовому кабінеті чоловік надав слідчій неправомірну вигоду – 100 доларів та 2 700 гривень.



У суді обвинувачений своєї вини фактично не визнав, наголошуючи, що гроші були призначені для потерпілих, яких обікрала його племінниця. Наголосив, що ініціатором зустрічей була саме слідча. Він зазначив, що не звертався в поліцію у зв’язку з вимаганням у нього коштів через свої релігійні переконання. Зазначив, що під час зустрічі зі слідчою у відділку, вона замкнула двері та сказала покласти йому гроші у тумбу.



Натомість свідок, яка працювала на момент вчинення злочину слідчою, розповіла суду, що обвинувачений сам звернувся до неї, аби вона закрила кримінальну справу відносно його племінниці. Вона повідомила своєму начальнику про зустріч з обвинуваченим. З її слів, чоловік часто говорив: «Ви ж слідча, зробіть все під чисту». Вона попереджала його про кримінальну відповідальність, однак він прийшов до відділку поліції та передав їй гроші, після чого був затриманий.



Дослідивши докази, зокрема аудіозаписи телефонних розмов, суд дійшов висновку, що підозрюваний винен у наданні хабара. Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині судили чоловіка, який давав хабар слідчій, аби відкупити свою племінницю за здійснення крадіжки. Луцький міськрайонний суд призначив хабарнику покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Так, з 22 по 28 вересня 2017 року обвинувачений пропонував та надавав неправомірну вигоду слідчій слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, лейтенанту поліції, в сумі 2 700 гривень та 100 доларів за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності племінниці за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).Зокрема, обвинувачений кілька разів дзвонив до слідчої, а під час зустрічей він пропонував їй хабар. Поліцейська наголошувала, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Однак 28 вересня у службовому кабінеті чоловік надав слідчій неправомірну вигоду – 100 доларів та 2 700 гривень.У суді обвинувачений своєї вини фактично не визнав, наголошуючи, що гроші були призначені для потерпілих, яких обікрала його племінниця. Наголосив, що ініціатором зустрічей була саме слідча. Він зазначив, що не звертався в поліцію у зв’язку з вимаганням у нього коштів через свої релігійні переконання. Зазначив, що під час зустрічі зі слідчою у відділку, вона замкнула двері та сказала покласти йому гроші у тумбу.Натомість свідок, яка працювала на момент вчинення злочину слідчою, розповіла суду, що обвинувачений сам звернувся до неї, аби вона закрила кримінальну справу відносно його племінниці. Вона повідомила своєму начальнику про зустріч з обвинуваченим. З її слів, чоловік часто говорив: «Ви ж слідча, зробіть все під чисту». Вона попереджала його про кримінальну відповідальність, однак він прийшов до відділку поліції та передав їй гроші, після чого був затриманий.Дослідивши докази, зокрема аудіозаписи телефонних розмов, суд дійшов висновку, що підозрюваний винен у наданні хабара. Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

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