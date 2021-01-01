В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов: що думають волиняни. ВІДЕО





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Нардепи зареєстрували законопроєкт, згідно з яким з 2023 року Україна може відмовитися від обов’язкового військового призову. Прихильники такої ідеї вже тішаться і потирають руки.



Та є ті, хто навіть припускати не хоче, що таке в Україні запровадять. Кажуть, що армія хлопців гартує як морально, так і фізично. Не служити в армії – соромно, стверджують волиняни, а надто - люди старшого віку.



Військовий призов в Україні скасовувати ні в якому разі не можна, тим більше у час війни, вважає заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.



“У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на сьогоднішній день треба мати відповідні військовонавчені ресурси, щоб громадяни могли захищати свою державу. При відборі на війському службу за контрактом не всі хочуть їхати служити в ту чи іншу частину далеко від дому. А війська треба якось комплектувати”, – каже Юрій Кучер.



Наразі відповідний законопроєкт на розгляді. І радіти поки рано, як тим, що “косять” від армії, так і її палким прихильникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні хочуть скасувати обов’язковий військовий призов. Все задля того, аби шлях до НАТО був коротшим.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Нардепи зареєстрували законопроєкт, згідно з яким з 2023 року Україна може відмовитися від обов’язкового військового призову. Прихильники такої ідеї вже тішаться і потирають руки.Та є ті, хто навіть припускати не хоче, що таке в Україні запровадять. Кажуть, що армія хлопців гартує як морально, так і фізично. Не служити в армії – соромно, стверджують волиняни, а надто - люди старшого віку.Військовий призов в Україні скасовувати ні в якому разі не можна, тим більше у час війни, вважає заступник обласного військового комісара“У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на сьогоднішній день треба мати відповідні військовонавчені ресурси, щоб громадяни могли захищати свою державу. При відборі на війському службу за контрактом не всі хочуть їхати служити в ту чи іншу частину далеко від дому. А війська треба якось комплектувати”, – каже Юрій Кучер.Наразі відповідний законопроєкт на розгляді. І радіти поки рано, як тим, що “косять” від армії, так і її палким прихильникам.

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