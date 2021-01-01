вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов: що думають волиняни. ВІДЕО

В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов: що думають волиняни. ВІДЕО
В Україні хочуть скасувати обов’язковий військовий призов. Все задля того, аби шлях до НАТО був коротшим.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нардепи зареєстрували законопроєкт, згідно з яким з 2023 року Україна може відмовитися від обов’язкового військового призову. Прихильники такої ідеї вже тішаться і потирають руки.

Та є ті, хто навіть припускати не хоче, що таке в Україні запровадять. Кажуть, що армія хлопців гартує як морально, так і фізично. Не служити в армії – соромно, стверджують волиняни, а надто - люди старшого віку.

Військовий призов в Україні скасовувати ні в якому разі не можна, тим більше у час війни, вважає заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.

“У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на сьогоднішній день треба мати відповідні військовонавчені ресурси, щоб громадяни могли захищати свою державу. При відборі на війському службу за контрактом не всі хочуть їхати служити в ту чи іншу частину далеко від дому. А війська треба якось комплектувати”, – каже Юрій Кучер.

Наразі відповідний законопроєкт на розгляді. І радіти поки рано, як тим, що “косять” від армії, так і її палким прихильникам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, військовий призов, армія, скасування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов: що думають волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
Білінгвальне навчання у школі: з думкою про майбутнє дитини*
Сьогодні, 12:41
У Польщі на літніх сезонних роботах зростає кількість українських вчителів
Сьогодні, 12:04
Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:35
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих
22 липень, 14:12
18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
18 липень, 09:47
Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021 Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021
14 липень, 08:35
На «Ягодині» роблять тести людям, які можуть «привезти» штам вірусу «Дельта». ВІДЕО На «Ягодині» роблять тести людям, які можуть «привезти» штам вірусу «Дельта». ВІДЕО
08 липень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов: що думають волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
 0
Білінгвальне навчання у школі: з думкою про майбутнє дитини*
Сьогодні, 12:41
 0
У Польщі на літніх сезонних роботах зростає кількість українських вчителів
Сьогодні, 12:04
 0
Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:35
 0
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8