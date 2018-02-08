Білінгвальне навчання у школі: з думкою про майбутнє дитини*





Як відбувається одночасне освоєння двох мов?



На відміну від державної школи, де при роботі з іноземними мовами мов акцент роблять на накопиченні мовного матеріалу, у двомовних закладах опанування та застосування мови здійснюють паралельно, під час звичайних предметних уроків. Частину уроку проводять рідною українською мовою, а частина – англійською чи будь-якою іншою іноземною. Таким чином:



• Отримується практика розмовного мовлення;

• Мислення іноземною мовою дозволяє більш тонко «відчувати» мовні механізми та розуміти їх;

• Фонетична система однієї мови допомагає розвитку фонетики іншої мови;

• Формується логічне мислення та допитливість: вміння знаходити спільне та відмінне в особливостях мов (побудова речень, порядок слів, і т.д.), ознайомлення з походженням слів, зокрема, термінів (які слова походять від іноземних, і навпаки).

• Вміння перемикатися з однієї мови на іншу розвиває увагу та самоконтроль, що допомагає освоювати програму в цілому: такі вміння корисні під час роботи з усіма предметами.







В результаті двомовного навчання іноземна мова стає для учня другою рідною. Білінгвальні класи − це уже готове мовне середовище зі співрозмовниками одного рівня знань, так що між собою учні можуть спілкуватись й іноземною, й рідною мовами.



Чому варто обрати двомовну школу: основні переваги



Білінгвальне навчання – це відкриті кордони для самореалізації та кар’єри випускника:



• Вступ у будь-який закордонний ВНЗ. Викладання в іноземних закладах ведеться переважно англійською – з наявними глибокими знаннями мови уже не доведеться «підтягуватись» до загального рівня і долати пов’язані з цим труднощі.

• Доступ до наукових публікацій та художньої літератури іноземних авторів. Це розширює для людини горизонти у науковій діяльності та розвитку світобачення.

• Більш високооплачувана робота. Це стосується як рідної країни, так і інших держав. За статистикою, працівники зі знанням іноземної мови отримують як мінімум на 20% більшу оплату, ніж ті, хто володіє лише однією мовою.

• Спрощення подальшого вивчення інших мов. Так, ті, хто уже добре знає англійську, набагато легше та швидше вивчають інші мови германської групи (німецька, нідерландська і т.д.).







Щоб отримати всі плюси двомовного навчання, необхідно відповідально поставитись до вибору закладу. Так, школа повинна видавати атестати державного зразка і документи, які будуть дійсні при прийомі на навчання у вітчизняний чи закордонний ВНЗ. Двомовні освітні заклади вже доступні до відвідування в Україні: так, білінгвальні школи в Києві (наприклад, школа «Базис»), користуються популярністю серед тих батьків, які турбуються про хороший старт у життя для їхніх чад. Та й самим учням в подібних класах чи школах вчитись цікаво та комфортно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчальна програма у приватних школах орієнтована на отримання освіти, яке відкриває перед учнями блискучі перспективи. Якщо обрати білінгвальну школу , у такому випадку випускник отримає доступ до міжнародного освітнього простору. Крім того, навчання у такому закладі сприяє розширенню світогляду, толерантності до інших культур і традицій, а значить – дитина здобуде відмінні комунікативні та адаптаційні навички.На відміну від державної школи, де при роботі з іноземними мовами мов акцент роблять на накопиченні мовного матеріалу, у двомовних закладах опанування та застосування мови здійснюють паралельно, під час звичайних предметних уроків. Частину уроку проводять рідною українською мовою, а частина – англійською чи будь-якою іншою іноземною. Таким чином:• Отримується практика розмовного мовлення;• Мислення іноземною мовою дозволяє більш тонко «відчувати» мовні механізми та розуміти їх;• Фонетична система однієї мови допомагає розвитку фонетики іншої мови;• Формується логічне мислення та допитливість: вміння знаходити спільне та відмінне в особливостях мов (побудова речень, порядок слів, і т.д.), ознайомлення з походженням слів, зокрема, термінів (які слова походять від іноземних, і навпаки).• Вміння перемикатися з однієї мови на іншу розвиває увагу та самоконтроль, що допомагає освоювати програму в цілому: такі вміння корисні під час роботи з усіма предметами.В результаті двомовного навчання іноземна мова стає для учня другою рідною. Білінгвальні класи − це уже готове мовне середовище зі співрозмовниками одного рівня знань, так що між собою учні можуть спілкуватись й іноземною, й рідною мовами.Білінгвальне навчання – це відкриті кордони для самореалізації та кар’єри випускника:• Вступ у будь-який закордонний ВНЗ. Викладання в іноземних закладах ведеться переважно англійською – з наявними глибокими знаннями мови уже не доведеться «підтягуватись» до загального рівня і долати пов’язані з цим труднощі.• Доступ до наукових публікацій та художньої літератури іноземних авторів. Це розширює для людини горизонти у науковій діяльності та розвитку світобачення.• Більш високооплачувана робота. Це стосується як рідної країни, так і інших держав. За статистикою, працівники зі знанням іноземної мови отримують як мінімум на 20% більшу оплату, ніж ті, хто володіє лише однією мовою.• Спрощення подальшого вивчення інших мов. Так, ті, хто уже добре знає англійську, набагато легше та швидше вивчають інші мови германської групи (німецька, нідерландська і т.д.).Щоб отримати всі плюси двомовного навчання, необхідно відповідально поставитись до вибору закладу. Так, школа повинна видавати атестати державного зразка і документи, які будуть дійсні при прийомі на навчання у вітчизняний чи закордонний ВНЗ. Двомовні освітні заклади вже доступні до відвідування в Україні: так, білінгвальні школи в Києві (наприклад, школа «Базис»), користуються популярністю серед тих батьків, які турбуються про хороший старт у життя для їхніх чад. Та й самим учням в подібних класах чи школах вчитись цікаво та комфортно.

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