Білінгвальне навчання у школі: з думкою про майбутнє дитини*
Сьогодні, 12:41
Навчальна програма у приватних школах орієнтована на отримання освіти, яке відкриває перед учнями блискучі перспективи. Якщо обрати білінгвальну школу, у такому випадку випускник отримає доступ до міжнародного освітнього простору. Крім того, навчання у такому закладі сприяє розширенню світогляду, толерантності до інших культур і традицій, а значить – дитина здобуде відмінні комунікативні та адаптаційні навички.
На відміну від державної школи, де при роботі з іноземними мовами мов акцент роблять на накопиченні мовного матеріалу, у двомовних закладах опанування та застосування мови здійснюють паралельно, під час звичайних предметних уроків. Частину уроку проводять рідною українською мовою, а частина – англійською чи будь-якою іншою іноземною. Таким чином:
• Отримується практика розмовного мовлення;
• Мислення іноземною мовою дозволяє більш тонко «відчувати» мовні механізми та розуміти їх;
• Фонетична система однієї мови допомагає розвитку фонетики іншої мови;
• Формується логічне мислення та допитливість: вміння знаходити спільне та відмінне в особливостях мов (побудова речень, порядок слів, і т.д.), ознайомлення з походженням слів, зокрема, термінів (які слова походять від іноземних, і навпаки).
• Вміння перемикатися з однієї мови на іншу розвиває увагу та самоконтроль, що допомагає освоювати програму в цілому: такі вміння корисні під час роботи з усіма предметами.
В результаті двомовного навчання іноземна мова стає для учня другою рідною. Білінгвальні класи − це уже готове мовне середовище зі співрозмовниками одного рівня знань, так що між собою учні можуть спілкуватись й іноземною, й рідною мовами.
Білінгвальне навчання – це відкриті кордони для самореалізації та кар’єри випускника:
• Вступ у будь-який закордонний ВНЗ. Викладання в іноземних закладах ведеться переважно англійською – з наявними глибокими знаннями мови уже не доведеться «підтягуватись» до загального рівня і долати пов’язані з цим труднощі.
• Доступ до наукових публікацій та художньої літератури іноземних авторів. Це розширює для людини горизонти у науковій діяльності та розвитку світобачення.
• Більш високооплачувана робота. Це стосується як рідної країни, так і інших держав. За статистикою, працівники зі знанням іноземної мови отримують як мінімум на 20% більшу оплату, ніж ті, хто володіє лише однією мовою.
• Спрощення подальшого вивчення інших мов. Так, ті, хто уже добре знає англійську, набагато легше та швидше вивчають інші мови германської групи (німецька, нідерландська і т.д.).
Щоб отримати всі плюси двомовного навчання, необхідно відповідально поставитись до вибору закладу. Так, школа повинна видавати атестати державного зразка і документи, які будуть дійсні при прийомі на навчання у вітчизняний чи закордонний ВНЗ. Двомовні освітні заклади вже доступні до відвідування в Україні: так, білінгвальні школи в Києві (наприклад, школа «Базис»), користуються популярністю серед тих батьків, які турбуються про хороший старт у життя для їхніх чад. Та й самим учням в подібних класах чи школах вчитись цікаво та комфортно.
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Як відбувається одночасне освоєння двох мов?
На відміну від державної школи, де при роботі з іноземними мовами мов акцент роблять на накопиченні мовного матеріалу, у двомовних закладах опанування та застосування мови здійснюють паралельно, під час звичайних предметних уроків. Частину уроку проводять рідною українською мовою, а частина – англійською чи будь-якою іншою іноземною. Таким чином:
• Отримується практика розмовного мовлення;
• Мислення іноземною мовою дозволяє більш тонко «відчувати» мовні механізми та розуміти їх;
• Фонетична система однієї мови допомагає розвитку фонетики іншої мови;
• Формується логічне мислення та допитливість: вміння знаходити спільне та відмінне в особливостях мов (побудова речень, порядок слів, і т.д.), ознайомлення з походженням слів, зокрема, термінів (які слова походять від іноземних, і навпаки).
• Вміння перемикатися з однієї мови на іншу розвиває увагу та самоконтроль, що допомагає освоювати програму в цілому: такі вміння корисні під час роботи з усіма предметами.
В результаті двомовного навчання іноземна мова стає для учня другою рідною. Білінгвальні класи − це уже готове мовне середовище зі співрозмовниками одного рівня знань, так що між собою учні можуть спілкуватись й іноземною, й рідною мовами.
Чому варто обрати двомовну школу: основні переваги
Білінгвальне навчання – це відкриті кордони для самореалізації та кар’єри випускника:
• Вступ у будь-який закордонний ВНЗ. Викладання в іноземних закладах ведеться переважно англійською – з наявними глибокими знаннями мови уже не доведеться «підтягуватись» до загального рівня і долати пов’язані з цим труднощі.
• Доступ до наукових публікацій та художньої літератури іноземних авторів. Це розширює для людини горизонти у науковій діяльності та розвитку світобачення.
• Більш високооплачувана робота. Це стосується як рідної країни, так і інших держав. За статистикою, працівники зі знанням іноземної мови отримують як мінімум на 20% більшу оплату, ніж ті, хто володіє лише однією мовою.
• Спрощення подальшого вивчення інших мов. Так, ті, хто уже добре знає англійську, набагато легше та швидше вивчають інші мови германської групи (німецька, нідерландська і т.д.).
Щоб отримати всі плюси двомовного навчання, необхідно відповідально поставитись до вибору закладу. Так, школа повинна видавати атестати державного зразка і документи, які будуть дійсні при прийомі на навчання у вітчизняний чи закордонний ВНЗ. Двомовні освітні заклади вже доступні до відвідування в Україні: так, білінгвальні школи в Києві (наприклад, школа «Базис»), користуються популярністю серед тих батьків, які турбуються про хороший старт у життя для їхніх чад. Та й самим учням в подібних класах чи школах вчитись цікаво та комфортно.
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