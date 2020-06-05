Магнітні бурі у серпні: коли очікувати та як вберегтися





Коли їх очікувати та як убезпечити себе від магнітних бур - у матеріалі



Магнітні бурі у серпні 2021 року будуть досить сильними і тривалими. Фахівці, що аналізують сонячну активність, в останній літній місяць чекають вплив на Землю трьох потужних спалахів. Так магнітні бурі в серпні 2021 року очікуються в наступних числах:



- 2-3 серпня: на початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди будуть відчувати проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску в несприятливі дні, може погіршитися стан;



- 16-17 серпня: до Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей будуть відзначатися порушення сну, головний біль і емоційна нестриманість;



- 18-20 серпня: після потужної магнітної бурі прийде нова - середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також перепад тиску.



Які проблеми викликає магнітна буря:



- Порушення графіка сну, безсоння вночі, сонливість протягом дня;

- Сильні головні болі;

- Мінливість артеріального тиску;

- Неуважність, дратівливість, занепад сил, зниження концентрації;

- Загострення хронічних захворювань;

- Розлади психічного і психологічного характеру;

- Почастішання серцебиття, тахікардія.



Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі



Врятувати організм можна. Варто забезпечити собі правильний нічний сон: лягати спати до півночі, а вставати без будильника. Обов'язково більше рухатися: ходити пішки, плавати, займатися гімнастикою, але не бігати.



Важливо у ці дні відмовитись від стимуляторів на кшталт кави, а також дуже гарно харчуватися. Віддавати перевагу слід здоровій їжі та достатній кількості води, а від смаженого та жирного краще відмовитись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні 2021 року українців очікують довготривалі магнітні бурі. Людям, які залежні від перепадів космічної погоди, радять не навантажувати себе надмірною фізичною роботою, а більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також підтримувати правильний раціон харчування і дотримуватися питного режиму.Коли їх очікувати та як убезпечити себе від магнітних бур - у матеріалі ТСН.ua Магнітні бурі у серпні 2021 року будуть досить сильними і тривалими. Фахівці, що аналізують сонячну активність, в останній літній місяць чекають вплив на Землю трьох потужних спалахів. Так магнітні бурі в серпні 2021 року очікуються в наступних числах:: на початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди будуть відчувати проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску в несприятливі дні, може погіршитися стан;: до Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей будуть відзначатися порушення сну, головний біль і емоційна нестриманість;: після потужної магнітної бурі прийде нова - середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також перепад тиску.- Порушення графіка сну, безсоння вночі, сонливість протягом дня;- Сильні головні болі;- Мінливість артеріального тиску;- Неуважність, дратівливість, занепад сил, зниження концентрації;- Загострення хронічних захворювань;- Розлади психічного і психологічного характеру;- Почастішання серцебиття, тахікардія.Врятувати організм можна. Варто забезпечити собі правильний нічний сон: лягати спати до півночі, а вставати без будильника. Обов'язково більше рухатися: ходити пішки, плавати, займатися гімнастикою, але не бігати.Важливо у ці дні відмовитись від стимуляторів на кшталт кави, а також дуже гарно харчуватися. Віддавати перевагу слід здоровій їжі та достатній кількості води, а від смаженого та жирного краще відмовитись.

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